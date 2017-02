Podnikateľské misie smerovali vlani do vyše desiatich krajín

Na snímke sídlo Ministerstva zahraničných vecí SR. Foto: TASR Vladimír Benko Foto: TASR Vladimír Benko

Bratislava 1. februára (TASR) - Slovenskí podnikatelia boli vlani dohadovať obchody vo vyše desiatich krajinách. Podnikateľské misie spojené s návštevou oficiálnych činiteľov SR v roku 2016 smerovali napríklad do Iránu, SAE, Talianska, Angoly, Vietnamu, Etiópie, Uzbekistanu, Tadžikistanu, Chorvátska, Kazachstanu, na Kubu, do Nigérie či do Číny. Na Slovensko zas prišli vlani delegácie sprevádzané podnikateľmi z Kanady, Číny, Švajčiarska, Belgicka, Nepálu, Japonska či Iránu. Konštatuje to ministerstvo zahraničných vecí v správe o stave a výsledkoch ekonomickej diplomacie za rok 2016.konštatuje rezort diplomacie.Ministerstvo v správe ďalej uvádza, že ekonomická diplomacia sa stala súčasťou výkonu zahraničnej politiky každého zastupiteľského úradu. Tie vlani napríklad vybavili 2963 dopytov a ponúk slovenských a zahraničných podnikateľských subjektov na dovoz/vývoz tovaru a služieb. Realizovali 353 prezentačných podujatí a aktívne sa zúčastnili na 227 výstavách a veľtrhoch v zahraničí a podporili účasť slovenských podnikateľských subjektov.Podľa rezortu diplomacie, 73 % slovenského vývozu realizujú veľké firmy nad 250 zamestnancov a firmy so zahraničnou účasťou. Podiel malých a stredných podnikateľských subjektov dosiahol len necelých 27 %. Približne 85 % slovenského exportu smeruje do krajín EÚ a až 90 % do krajín celého európskeho kontinentu.