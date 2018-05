Podnikateľské prostredie má zlepšiť druhý vládny balík opatrení

Na snímke minister hospodárstva SR Peter Žiga (SMER-SD). Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. mája (TASR) - Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo spolu s ďalšími rezortmi druhý balík opatrení, ktoré majú prispieť k zlepšeniu podnikateľského prostredia na Slovensku. Tentoraz ich navrhuje celkovo 25. Balík má pomôcť zlepšiť rodinné podnikanie či odbúrať niektoré administratívne úkony pre zamestnávateľov, po čom najčastejšie podnikatelia volajú. V stredu by o ňom mala rokovať vláda.Začleňovanie cudzincov do spoločnosti na Slovensku nenapreduje. Niektoré rezorty si totiž plnia svoje úlohy týkajúce sa integračnej politiky len okrajovo alebo vôbec. Únia miest Slovenska, Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) ani samosprávne kraje, okrem Košického kraja, nerozpracovali regionálne integračné plány. Vyplýva to zo správy rezortu práce za minulý rok, s ktorým sa rovnako oboznámi kabinet.Ministri budú rozhodovať aj o pomoci štyrom samosprávam, ktoré čelili mimoriadnym situáciám. Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) navrhuje vyčleniť pre ne sumu štvrť milióna eur. Prevažnú časť má získať obec Kozelník v Banskoštiavnickom okrese. Vlani v októbri tam došlo k opakovanému zrúteniu skalných úlomkov a drevín na cestu prvej triedy I/51. Mimoriadna situácia, ktorú vyhlásila starostka obce, trvala do januára 2018.Vláda by tiež mala vysloviť súhlas pre podpísanie Dohovoru Rady Európy o manipulácii športových súťaží. Ministerstvo školstva ho chce podpísať s výhradou ratifikácie. Slovensko tak podľa neho vyjadrí vôľu spolupracovať s Radou Európy, vládami iných krajín, športovými hnutiami a organizáciami, ktoré sú zapojené do športu a športových stávok v boji proti manipulácii športových súťaží na národnej i medzinárodnej úrovni.