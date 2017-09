Podnikateľské prostredie na Slovensku sa v 2. štvrťroku opäť zhoršilo

Ilustračná snímka Ilustračná snímka

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. septembra (TASR) - Podnikateľské prostredie na Slovensku sa v druhom štvrťroku tohto roka zhoršilo najvýraznejšie za posledné tri kvartály. Podnikatelia vnímajú negatívne najmä uplatňovanie rovnosti pred zákonom či vymáhateľnosť práva. Kriticky hodnotia aj funkčnosť súdnictva. Ukázal to najnovší Index podnikateľského prostredia, ktorý pravidelne zostavuje Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS).Index klesol na 49,6 bodu, oproti poslednému hodnoteniu sa znížil o 2,22 %. Najnegatívnejšiu známku od podnikateľov si vyslúžil indikátor týkajúci sa uplatňovania princípu rovnosti pred zákonom. Pokles zaznamenali aj indikátory týkajúce sa vymáhateľnosti práva a funkčnosti súdnictva či funkčnosti politického systému v štáte.Podnikatelia negatívne vnímajú aj úroveň korupcie na úradoch, keď index klesol najviac od 3. kvartálu 2015. Protikorupčná rétorika vlády sa tak podľa PAS míňa účinku, keďže vnímanie korupcie zo strany podnikateľov je stále vyššie. Z týchto oblastí v druhom štvrťroku 2017 v spoločnosti zarezonovali najmä protikorupčné protesty organizované študentmi, žiadosti o odstúpenie niektorých ministrov, ako aj správa o stave Slovenskej republiky prednesená prezidentom, ktorá poukazovala na nevyriešené korupčné kauzy.uviedol výkonný riaditeľ PAS Peter Kremský. Odrazilo sa to na historicky najvýraznejšom zhoršení položky týkajúcej sa kvality a dostupnosti výrobných vstupov a pracovnej sily.Výrazný bol aj pokles hodnoty ukazovateľa zameraného na funkčnosť politického systému. Dostal sa na najnižšiu hodnotu od začiatku roka 2013. Podľa PAS to mohlo spôsobiť odporučenie a neskoršie zvolenie poslanca strany Smer-SD Ľubomíra Jahnátka za predsedu nezávislého Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.uviedla aliancia.Najnegatívnejšiu hodnotu za posledných 7 rokov s jednou výnimkou dosiahla položka týkajúca sa výskytu hospodárskej kriminality a organizovaného zločinu. Podnikatelia vnímajú túto hrozbu vo väčšej miere, čo mohli ovplyvniť medializované podozrenia z vyplatenia podvodných vratiek DPH a nedôsledného postupu daňových a policajných zložiek voči podvodníkom. Vysoko negatívne hodnotenie majú tradične aj položky ako byrokracia a efektívnosť hospodárenia štátu.Určité zmiernenie hodnotenia nastalo v oblasti pracovnoprávnej legislatívy a stálosti právnych predpisov. Tieto položky podnikatelia stále vnímajú negatívne, indikátor zameraný na zrozumiteľnosť, použiteľnosť a stálosť právnych predpisov sa však zhoršuje už len podobne rýchlo ako v období rokov 2011 až 2012." doplnila PAS.Podnikatelia však vnímajú pozitívne zmeny v používaní virtuálnej registračnej pokladnice, kde sa využitie liberalizuje a rozširuje na väčší okruh používateľov, či prístup k finančným zdrojom. Naopak, veľmi negatívne je hodnotený prijatý zákon o kolektívnom vyjednávaní, ktorý prenáša záväznosť kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa aj na ostatných zamestnávateľov bez ich súhlasu.