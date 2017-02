Podnikateľské vzdelávanie mladých oslavuje 30 rokov

Ilustračné foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 2. februára (TASR) - Spolupráca JA Europe a Citi Foundation v 19 európskych krajinách vrátane Slovenska, zameraná na zvyšovanie podnikateľských zručností a finančnej gramotnosti študentov stredných škôl, oslavuje 30 rokov. TASR o tom informovala PR manažérka JA Europe Ľubomíra Schlosserová.Spolupráca oboch partnerov pokračuje aj v školskom roku 2016/2017. V rámci spoločnej iniciatívy Pathways to Progress (Cesty k pokroku) sa vzdeláva viac ako 48.000 študentov, zapojených do programu JA Firma a projektu Certifikát podnikateľských zručností (ESP).uviedla Rachael Barber, riaditeľka rozvoja komunít Citi EMEA.Program JA Firma pomáha študentom nadobudnúť zručnosti, kľúčové pre úspešný prechod do pracovného procesu. V roku 2016 program absolvovalo 300.000 študentov z celej Európy, o 14 percent viac ako v predošlom roku.JA Europe je najväčším poskytovateľom vzdelávacích programov zameraných na podporu podnikania, zamestnateľnosti a finančnej gramotnosti mladých ľudí v Európe. Cieľom činnosti Citi Foundation je podpora ekonomického rozvoja a zlepšenia života ľudí v nízkopríjmových komunitách po celom svete.