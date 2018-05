Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 15. mája (TASR) - Podnikové zásoby v USA v marci stagnovali, keď zásoby vo veľkoobchode a vo výrobe vzrástli, zatiaľ čo maloobchodné zásoby zaznamenali pokles. Uviedlo to v utorok americké ministerstvo obchodu.Ako ministerstvo informovalo, zatiaľ čo vo februári podnikové zásoby vzrástli o 0,6 %, v marci sa prakticky nemenili. Ekonómovia počítali so spomalením rastu zásob na 0,1 %.Zásoby vo výrobe vzrástli o 0,3 % a rovnakým tempom sa zvýšili aj zásoby vo veľkoobchode. Na druhej strane, maloobchodné zásoby klesli o 0,5 %.Ministerstvo obchodu zároveň zverejnilo, že tržby podnikov zaznamenali v marci rast o 0,5 %. To je rovnaké tempo rastu ako vo februári, za ktorý boli podnikové tržby revidované smerom nahor.Najvýraznejšie sa zvýšili tržby v maloobchode, konkrétne o 0,7 %. Rástli aj tržby vo výrobe a vo veľkoobchode, v prvom prípade o 0,4 % a v druhom o 0,3 %.