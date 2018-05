Podolski by privítal Iniestu v japonskom Kobe: Je to fantastický hráč

Andres Iniesta, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 21. mája (TASR) - Nemecký futbalista Lukas Podolski by veľmi rád privítal Španiela Andresa Iniestu v japonskom Visseli Kobe. Meno dnes už bývalého kapitána FC Barcelona sa spája s prestupom do tohto ázijského klubu.citovala agentúra DPA 32-ročného Podolskeho, ktorý prestúpil do Kobe v marci 2017 z tureckého Galatasaray Istanbul.Tridsaťštyriročný Iniesta ukončil po sezóne 2017/2018 svoje 22-ročné pôsobenie v drese, kde získal celkovo 32 trofejí.Šéfom japonského klubu je Hiroši Mikitani, prezident spoločnosti Rakuten, ktorá je hlavným sponzorom FC Barcelona.