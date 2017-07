Podolski je už v Japonsku, čaká naňho angažmán v Kobe

Lukas Podolski, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kobe 6. júla (TASR) - Bývalý nemecký futbalový reprezentant Lukas Podolski pricestoval do Japonska, kde si bude obliekať dres klubu Vissel Kobe. Vítali ho fanúšikovia, s ktorými sa odfotil a rozdal im autogramy.Tridsaťdvaročný útočník podpísal v Kobe kontrakt na dva a pol roka. Vissel sa momentálne nachádza na jedenástej priečke osemnásťčlennej najvyššej japonskej súťaže a utrpel tri prehry za sebou. Podolski pôsobí mimo Nemecka od roku 2012, keď prestupom do londýnskeho Arsenalu ukončil svoju druhú anabázu v 1. FC Kolín, o tri roky neskôr po hosťovaní v milánskom Interi zamieril do istanbulského Galatasaraya. Informovala o tom agentúra DPA.