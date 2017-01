Podolski piatimi gólmi prestrieľal Galatasaray do ďalšieho kola pohára

Lukas Podolski ešte v drese Arsenalu Londýn. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Istanbul 24. januára (TASR) - Gólostroj nemeckého útočníka Lukasa Podolského dostal futbalistov Galatasarayu Istanbul do ďalšej fázy Tureckého pohára. V utorok sa majster sveta prezentoval päťgólovou explóziou do siete treťoligového 24 Erzincanspor a jeho klub po výhre 6:2 postúpil ďalej.Tridsaťjedenročný bývalý nemecký reprezentant pred domácimi divákmi otvoril skóre už v 4. minúte a potom sa presadil aj v 10., 50., 55., resp. 63. minúte. Galatasaray nepribrzdilo ani vylúčenie Holanďana Nigela de Jonga v 31. minúte. Rekordný 20-násobný turecký šampión obsadil v skupine s troma výhrami, dvoma remízami a jednou prehrou druhú priečku a pokračovať bude vo vyraďovacej fáze.V poslednej dobe sa meno bývalého hráča Kolína, Bayernu Mníchov, Arsenalu Londýn či Interu Miláno skloňuje v súvislosti s odchodom do Japonska. O jeho služby sa zaujíma Vissel Kobe.