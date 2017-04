Podozrenia ohľadom predraženého predsedníctva nevyvrátili, tvrdí TIS

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 26. apríla (TASR) – Transparency International Slovensko (TIS) tvrdí, že zverejnené rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) nevyvracia žiadne z jeho podozrení ohľadom zákaziek súvisiacich so slovenským predsedníctvom v Rade EÚ. TASR o tom informovala projektová koordinátorka TIS Zuzana Hlávková a právnik Matej Šimalčík.konštatuje Hlávková v stanovisku TIS.Zároveň zdôrazňuje, že zverejnené rozhodnutie sa netýka zákazky na predstavenie predsedníckeho loga ani audiovizuálnych služieb a videodokrútok k otváraciemu koncertu pre VIP hostí.Ohľadom otváracieho koncertu pre verejnosť TIS konštatuje, že ÚVO nevyvrátil zásadné podozrenia.poukazuje Hlávková.Zdôrazňuje, že rozhodnutie ÚVO navyše nerieši, že pri zadávaní zákazky agentúre Viva Musica neprebehol žiadny prieskum trhu, tak ako to ustanovuje vnútorná smernica ministerstva.Vo veci prezentácie predsedníckeho loga, ktoré zabezpečovala Agentúra EVKA, Transparency podozrieva ministerstvo z porušenia zákona o verejnom obstarávaní rozdelením zákazky a fingovaním súťaže. Upozornila i na porušovanie infozákona. Výsledky kontroly ÚVO ohľadne prešetrenia verejného obstarávania, ktorého víťazom bola Agentúra EVKA, neboli podľa organizácie TIS do dnešného dňa doručené.V súčasnosti stále prebieha aj kontrola ÚVO ohľadne obstarávania audiovizuálnych služieb.uviedla Hlávková v stanovisku TIS.ÚVO dnes konštatoval, že rezort diplomacie neporušil pri organizovaní podujatí súvisiacich so slovenským predsedníctvom zákon o verejnom obstarávaní. Úrad v rezorte ukončil kontrolu 12. apríla.Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) je presvedčený, že v otázke obvinení o netransparentnom a predraženom financovaní v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ musia hovoriť fakty, a nie pocity.uviedol dnes minister na sociálnej sieti.zdôraznil minister.