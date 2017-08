Podozrivého z útoku na francúzskych vojakov previezli do Paríža

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 11. augusta (TASR) - Muža podozrivého zo stredajšieho útoku na skupinu vojakov vo francúzskom meste Levallois-Perret letecky previezli do Paríža. Jeho zdravotný stav je však stále príliš vážny na to, aby mohol vypovedať pred vyšetrovateľmi, informovala agentúra AP.Alžírčan Hamou Benlatreche (37) utrpel pri zatýkaní zranenia, s ktorými bol hospitalizovaný v nemocnici v severofrancúzskom meste Lille. Dnes ho odtiaľ previezli vrtuľníkom do nemocnice v Paríži.V súvislosti so stredajším útokom, pri ktorom utrpelo zranenia šesť vojakov, neboli zadržaní žiadni ďalší podozriví, uviedol nemenovaný francúzsky justičný predstaviteľ.Benlatreche v stredu v meste Levallois-Perret v metropolitnej oblasti Paríža vrazil autom do skupiny vojakov a šiestich z nich zranil. Polícia ho zatkla, keď unikal na diaľnici A16 smerom na prístavné mesto Calais. Po prestrelke ho museli hospitalizovať so strelnými zraneniami. Motív činu zatiaľ zostáva nejasný.Francúzskej polícii je Benlatreche známy v súvislosti s menšími trestnými činmi, za ktoré ale nikdy nebol odsúdený. Nespájali sa s ním ani podozrenia z islamského radikalizmu.