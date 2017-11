Podozrivý Sýrčan prišiel do Nemecka ako utečenec a požiadal tam o azyl

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Schwerin 1. novembra (TASR) - Devätnásťročný Sýrčan, ktorého nemecká polícia zadržala v utorok vo Schwerine pre podozrenie z prípravy teroristického útoku, prišiel do Nemecka ako utečenec v priebehu jesene 2015. Yamen A. požiadal vo februári 2016 v spolkovej krajine Meklenbursko-Predpomoransko o azyl.S odvolaním sa na tamojšieho krajinského ministra vnútra Lorenza Caffiera o tom informovalo v utorok večer internetové vydanie regionálnych novín Ostsee Zeitung.Sýrčan disponoval od apríla 2016 podľa rovnakého zdroja časovo obmedzeným povolením na pobyt a subsidiárnou ochranou. Nemecké orgány mladík na seba doteraz neupozornil.Sýrčan udržiaval podľa informácií Spolkovej prokuratúry cez internet kontakt s osobou označujúcou sa zateda stúpenca teroristickej organizácie Islamský štát.Nemecké orgány činné v trestnom konaní však podľa utorkového vyjadrenia hovorkyne Spolkovej prokuratúry Frauke Köhlerovej nepoznajú totožnosť tejto osoby a nevedia ani to, či zadržaného podporovala v jeho teroristických plánoch. Zatiaľ nie sú žiadne indície, že by do prípravy útoku boli zasvätené ďalšie osoby, dodala.Devätnásťročného Sýrčana preto zatiaľ nebudú vyšetrovať pre dôvodné podozrenie z členstva v teroristickom zoskupení, ale pre prípravu závažného, štát ohrozujúceho zločinu.Zadržaného, ktorý si zaobstaral od júla elektronické prvky i chemikálie vhodné na výrobu nástražno-výbušného systému, predvedú v stredu pred vyšetrujúceho sudcu Spolkového súdneho dvora v Karlsruhe.Domové prehliadky, ktoré uskutočnila polícia krátko po zadržaní podozrivého, prebiehali nielen vo Schwerine, ale aj v Hamburgu.Bezpečnostné zložky včasným zásahom zabránili v tomto prípade vážnemu teroristickému útoku v Nemecku, vyhlásil v utorok spolkový minister vnútra Thomas de Maiziere, ktorý vyzdvihol skutočnosť, že bezpečnostné zložky na celoštátnej i krajinskej úrovni úzko a dobre spolupracujú nielen medzi sebou, ale aj so zahraničnými partnermi. V prípade nutnosti konajú veľmi rozhodne a dôsledne, dodal.