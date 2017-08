Podozrivý z vrazenia autom do pizzerie vypovedá protirečivo

Na archívnej snímke policajné auto blokuje cestu, ktorá vedie do francúzskej obce Sept-Sorts. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 15. augusta (TASR) - Muž, ktorý v pondelok večer autom zámerne vrazil do terasy pizzerie vo francúzskej obci Sept-Sorts, vykazoval známky paranoje: zdalo sa mu, že ho prenasledujú príslušníci žandarmérie. Uviedol to dnes v meste Meaux námestník tamojšej prokuratúry Éric de Valroger.Incident, ktorý sa odohral v departmente Seine-et-Marne približne 55 kilometrov východne od Paríža, si vyžiadal život 13-ročného dievčaťa. Zranených bolo 13 ľudí, pričom stav 44-ročnej ženy je veľmi vážny. Medzi zranenými je aj trojročný brat obete i ich otec.Podľa de Valrogera nie je zatiaľ jasné, či 32-ročný muž - podľa denníka Le Parisien David Patterson -, ktorý donedávna pracoval ako ochrankár, mal úmysel zabíjať, keď autom značky BMW zišiel z cesty a vrazil do pizzérie. Tam sa v tom čase - na terase i vnútri - nachádzalo dovedna asi 30 ľudí.Podozrivý muž je podľa prokurátora vyšetrovaný v súvislosti s podozrením zo spáchania vraždy, pokusu o vraždy a riadenia motorového vozidla pod vplyvom návykových látok.Podľa de Valrogera podozrivý počas výsluchu vyhlásil, že nepozná majiteľa reštaurácie, do ktorej vrazil, ani svoje obete; žije pritom vo vedľajšej obci, La Ferté-sous-Jouarre. Patterson dodal, že reštaurácia sa mu zadala byť ľahkým a nechráneným cieľom pre čin, pre ktorý sa podľa prokurátora snaží nájsťProkurátor dnes zopakoval, že motívom činu nebol terorizmus, aj keď podozrivý po zadržaní tvrdil, že má v batožinovom priestore auta samopal. Prokuratúra však dnes informovala, že v aute sa nenašla ani zbraň ani iné nebezpečné predmety.De Valroger ďalej zverejnil výsledky laboratórnych testov, ktoré svedčia o tom, že podozrivý pred svojím činom konzumoval návykové látky, ale nie alkohol. Užil aj väčšie množstvo liekov proti bolesti.Muž sa pred vyšetrovateľmi vyjadril, že deň pred útokom - uplynulú nedeľu - chcel spáchať samovraždu, pričom požil veľa liekov. Podľa prokurátora sa v pondelok opäť rozhodol pokúsiť sa zabiť, ale "iným spôsobom". Podozrivý počas výsluchu vyhlásil, že takto "by sa bol mohol dostať do bezpečia vo väzení".Podľa prokurátora bol tento 32-ročný muž v minulosti už obvinený z riadenia auta pod vplyvom alkoholu. Samotný páchateľ priznal, že je pravidelným užívateľom návykových látok. Dodal, že fajčiť začal už v deviatich rokoch.