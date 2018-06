Podpora španielskych socialistov po odchode Rajoya vzrástla

Španielsky premiér Mariano Rajoy, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 10. júna (TASR) - Podpora španielskych socialistov vzrástla po tom, ako líder Pedro Sánchez minulý týždeň nahradil premiéra Mariana Rajoya. Vyplýva to z výsledkov prieskumov, ktoré v nedeľu zverejnili španielske denníky, informovala agentúra Reuters.V prieskume inštitútu GAD3 z 7. až 8. júna, ktorý zverejnil denník ABC, by socialisti vo voľbách získali 28,8 percent a Ľudová strana (PP) 25,6 percent. Za nimi by nasledovala stredopravá konzervatívna strana Občania (Ciudadanos) s 21,1 percentami a ľavicová strana Môžeme (Podemos) s 13,1 percentami.Podobné výsledky priniesol aj ďalší prieskum inštitútu NC Report pre konzervatívne noviny La Razón, realizovaný 1. až 9. júna. Podľa neho by sa socialisti s 24,9 percentami umiestnili na druhom mieste tesne za PP, ktorá by získala 25,5 percent. Občanov (Ciudadanos) by volilo 21 percent a stranu Môžeme (Podemos) 16,7 percent.V parlamentných voľbách v roku 2016 Sánchezova Španielska socialistická robotnícka strana (PSOE) získala 22,7 percent, konzervatívcov volilo 33 percent. Podľa niektorých prieskumov verejnej mienky, ktoré sa uskutočnili pred hlasovaním o vyslovení dôvery v parlamente, sa Sánchezova strana umiestňovala na 4. mieste.Inštitút GAD3 vykonal telefonický prieskum na reprezentatívnej vzorke 800 ľudí, zatiaľ čo NC Report na vzorke 1200 ľudí.Rajoya, jedného z najdlhšie slúžiacich ministerských predsedov Európy, zosadili minulý týždeň v piatok po tom, ako neuspel v tajnom hlasovaní o vyslovení dôvery v parlamente. Podnet na hlasovanie podali socialisti v súvislosti s korupčnou kauzou, ktorá poškodila jeho stranu.