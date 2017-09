Podpora SPD v Nemecku klesla na najnižšiu hodnotu od januára 2017

Kandidát nemeckej Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) na kreslo premiéra a bývalý predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 7. septembra (TASR) - Nemeckí sociálni demokrati z SPD momentálne strácajú preferencie. Podľa výsledkov prieskumu verejnej mienky prvého programu nemeckej verejnoprávnej televízie ARD dosahuje ich podpora čosi viac ako dva týždne pred parlamentnými voľbami v krajine 21 percent, a to je o dva percentné body menej ako pred týždňom. Súčasne ide o najhorší výsledok pre SPD od 5. januára 2017, teda od oznámenia mena volebného lídra - Martina Schulza.Strany únie CDU/CSU sa tešia momentálne stabilne z podpory 37 percent opýtaných občanov, kým tretia priečka za SPD patrí euroskeptickej Alternatíve pre Nemecko (AfD) s 11 percentami preferencií. Iba o percento menšiu podporu má strana Ľavica, ktorá si polepšila o jeden percentuálny bod podobne ako liberáli z FDP na piatom mieste so ziskom deviatich percent preferencií. Prvú šesticu uzatvárajú nemeckí zelení, ktorým prieskum predpovedá zisk ôsmich percent hlasov.Viac ako polovica oslovených občanov Nemecka (52 percent) si želá, aby budúcu spolkovú vládu krajiny viedli strany únie CDU/CSU, čo je o tri percentné body viac ako ešte začiatkom augusta. Len 30 percent respondentov by privítalo vládu pod vedením SPD, kým pred mesiacom zastávalo tento názor ešte 38 percent občanov.Po televíznom dueli úradujúcej kancelárky Angely Merkelovej s jej vyzývateľom Martinom Schulzom sa postavenie šéfky nemeckej vlády posilnilo. V súčasnosti by ju volilo 54 percent respondentov, kým Schulzovi naďalej vyjadrilo podporu 26 percent oslovených. Štrnásť percent ľudí by však priamo nevolilo žiadneho z tejto dvojice.