Podpora systému eHealth bude stáť milióny eur ročne

Bratislava 26. januára (TASR) - Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) pripravuje verejné obstarávanie na podporné služby pre zabezpečenie dostupnosti informačného systému elektronického zdravotníctva. Odhadovaná cena je 4,7 milióna eur bez DPH za jeden rok, kontrakt s víťazom má byť trojročný s opciou na jeden rok. Elektronizácia zdravotníctva si doteraz vyžiadala takmer 40 miliónov eur.Projekt eHealth sa ukončil v roku 2015, v súčasnosti sa odstraňujú chyby v systéme, ktoré odhalilo testovanie a pilotná prevádzka.povedal riaditeľ NCZI Peter Blaškovitš.Služby, ktoré sa obstarávajú, majú zabezpečiť garantovanú dobu na odstránenie vzniknutého problému a obnovenie plnej funkcionality informačného systému. NCZI poukázalo na to, že cena za takúto podporu sa bežne pohybuje od 10 do 20 percent z obstarávacej ceny diela ročne. Pri hodnote systému eHealth 39,16 milióna eur bez DPH je to 12 percent. Podstatným kritériom pre výber úspešného uchádzača bude najnižšia cena. Potrebná suma má pochádzať z rozpočtu NCZI.Lekári by mali eHealth plošne využívať ku koncu tohto roka. Do ostrej prevádzky vstúpi začiatkom roka 2018. Znamená to, že všetci poskytovatelia zdravotnej starostlivosti budú od budúceho roka povinní ukladať dáta do elektronickej zdravotnej knižky občana. V súčasnosti funguje eHealth v pilotnej fáze.EHealth má elektronizovať zdravotnícke služby. Termín jeho zavedenia sa však už viackrát posúval. Do pilotnej verzie sa mal pôvodne spustiť už v roku 2013. Systém má priniesť elektronickú komunikáciu medzi lekármi, nemocnicami, laboratóriami či lekárňami. Benefity elektronizácie majú spočívať aj v lepšej preskripcii liekov, zabrániť by sa malo i duplicitným vyšetreniam.