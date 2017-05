Podpora Trumpa je najnižšia od jeho nástupu do funkcie prezidenta

Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 20. mája (TASR) - Podpora prezidenta USA Donalda Trumpa v radoch americkej verejnosti klesla na najnižšiu úroveň od jeho nástupu do funkcie. Vyplýva to z piatkových výsledkov prieskumu tlačovej agentúry Reuters a inštitútu Ipsos.Výsledky prišli po tom, ako Trump čelil obvineniam z vyzradenia utajovaných informácií a zasahovania do vyšetrovania FBI. Prieskum z 14.-18. mája ukázal, že Trumpa vníma priaznivo 38 percent dospelých Američanov, pokým 56 percentám sa jeho pôsobenie nepáči. Zvyšných šesť percent respondentov maloHoci je Trump naďalej populárny medzi členmi vlastnej strany, jeho podpora zo strany radových republikánov sa podľa správy agentúry Reuters počas uplynulého týždňa zjavne znížila.V najnovšom prieskume nesúhlas s Trumpom vyjadrilo 23 percent republikánov, čo je o sedem percent viac než týždeň predtým. Práve pokles podpory medzi republikánmi je pravdepodobne hlavným dôvodom, prečo celková podpora prezidenta je momentálne na najnižšej úrovni od jeho inaugurácie.