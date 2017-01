Podpora záškoláctva ju môže vyjsť draho:Dostane za 165 hodín tri roky?

Na snímke budova Spojenej školy internátnej na Úzkej ulici v Prievidzi., ilustračná snímka. Foto: TASR- Alexandra Moštková Foto: TASR- Alexandra Moštková

Prievidza 23. januára (TASR)- Obvineniu z prečinu ohrozovania mravnej výchovy mládeže čelí 33-ročná žena z Prievidza.Tá mala umožniť svojej 16-ročnej dcére viesť záhaľčivý spôsob života v období od novembra 2015 do júna 2016 tým, že nedbala na jej pravidelnú dochádzku do školy, a to aj napriek opakovaným výzvam pracovníkov školy. TASR dnes informoval trenčiansky krajský policajný hovorca Pavol Kudlička.Konkretizoval, že dievča malo počas školského roka 2015/16 celkovo 165 neospravedlnených vyučovacích hodín.dodal.