Podporné centrum Embraca poskytuje košickým študentom nové skúsenosti

Ilustračné foto. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Odporúčame aj: Firmy cez duálne vzdelávanie získavajú kvalifikovanú pracovnú silu

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 31. januára (TASR) - Podporné centrá svetových spoločností sa snažia pripravovať budúcich absolventov na prax, aby ich prechod zo študentského do pracovného života bol bezproblémový. Patrí medzi nich i podporné centrum Global Business Support (GBS) spoločnosti Embraco v Košiciach.Tri študentky košickej technickej univerzity (TUKE) tam našli uplatnenie v rámci personálneho lízingu. Pracujú na polovičný úväzok na finančnom oddelení.hovorí líderka pre ľudské zdroje v centre GBS Adriána Riško Stankiewicz.Ďalším populárnym nástrojom pre študentov sú podľa jej slov exkurzie. Počas akademického roka budú mať študenti príležitosť navštíviť GBS, pričom si môžu vyskúšať prácu naživo so systémom SAP, databázami a špeciálnymi programami.dodáva Riško Stankiewicz.Počas akademického roka takto prídu do GBS štyri turnusy po 20 študentov, dve skupiny z TUKE a dve z Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach.Najnovšou iniciatívou je pripravovaná cesta dekana Ekonomickej fakulty TUKE Michala Šoltésa a generálneho riaditeľa GBS Raula Moreiru v rámci programu Erasmus do Lisabonu.doplnil hovorca spoločnosti Embraco Slovakia Anton Oberhauser.