Podpredseda ČSSD: Ministrom zahraničných vecí by mohol byť Zaorálek

Na archívnej snímke Lubomír Zaorálek Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 19. júna (TASR) - V nomináciách Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD) na ministerské kreslá možno ešte nastanú zmeny, konštatuje v utorok spravodajský server ČT24.Podľa podpredsedu ČSSD Jiřího Zimolu by mala sociálna demokracia začať rokovať aj o možnosti navrhnúť iného kandidáta na ministra zahraničných vecí, ako je europoslanec Miroslav Poche. V tejto súvislosti spomenul bývalého šéfa tohto rezortu Lubomíra Zaorálka.Poche potom denníku Právo povedal, že by sa mohol presunúť na ministerstvo poľnohospodárstva. Nahradil by tak Miroslava Tomana, ktorý má blízko k prezidentovi Milošovi Zemanovi. Pocheho vymenovanie za šéfa diplomacie odmieta Andrej Babiš, prezident i komunisti, pripomína ČT24.povedal ČT Zimola. Zaorálek však pre Aktuálně.cz návrh odmietol s tým, že neašpiruje na žiadnu funkciu.Poche pre denník Právo uviedol, že by pokojne mohol byť aj ministrom poľnohospodárstva:Tomana vybral na poľnohospodárstvo práve Zimola.Babiš Zimolovo utorkové vyjadrenie okomentoval slovami, že ide o rozhodnutie sociálnej demokracie.povedal ČT.Zeman už skôr pohrozil, že Pocheho nevymenuje. Komunistická strana potom nedávno uviedla, že by kvôli Pochemu nemusela podporiť menšinovú vládu ANO a ČSSD. Prezidentov hovorca uistil, že Miloš Zeman na svojom postoji trvá.odkázal.Prezident ako jednu zo svojich výhrad voči Pochemu uviedol, že europoslanec v roku 2015 napísal článok, ktorý je podľa prezidenta ústretový k migrantom a ku kvótam na ich prerozdeľovanie.Poche by sa mal so Zemanom zísť v piatok.uviedol v pondelok vo vysielaní Českej televízie.