Podpredseda europarlamentu Czarnecki pochválil Líbyu za výhražky

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Varšava 18. augusta (TASR) - Podpredseda Európskeho parlamentu Ryszard Czarnecki vyvolal dnes pobúrenie svojím príspevkom na sociálnej sieti Twitter. V ňom totiž vychválil vyhrážky a varovné výstrely, ktoré líbyjská pobrežná stráž adresovala v utorok posádke lode španielskej humanitárnej organizácie Proactiva Open Arms podieľajúcej sa na záchrane migrantov vo vodách Stredozemného mora.reagoval Czarnecki na správu o vyhrážkach na svojom účte Twitteri, čím vyvolal vlnu odsúdenia, informovala agentúra AP. Kritici totiž tvrdili, že jeho príspevok propaguje násilie a popiera katolícke hodnoty, na ktoré často odkazuje práve jeho, v Poľsku vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS).Prevažne katolícke Poľsko odmieta prijímať migrantov na základe kvót stanovených Európskou úniou, kvôli čomu sa sporí s Bruselom.Organizácia Proactiva Open Arms so sídlom v katalánskej Badalone v uplynulom týždni informovala, že líbyjská pobrežná stráž na jej loď vypálila varovné výstrely, hoci sa v tom čase nachádzala v medzinárodných vodách.Práve kvôli hrozbám a avízam líbyjských úradov o rozšírení vlastných záchranných operácií do medzinárodných vôd oznámili iné humanitárne organizácie (Sea Eye, Lekári bez hraníc či Save the Children) počas uplynulého víkendu, že sa dočasne stiahnu z operácií v Stredozemnom mori.Posádky dvoch plavidiel organizácie Proactiva Open Arms, ktoré pôsobia v Stredozemnom mori už 14 mesiacov, tam zachránili v tomto období viac ako 20.000 ľudí.