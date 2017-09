Podpredseda Le Penovej strany sa rozhodol odstúpiť

Marine Le Penová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 21. septembra (TASR) - Podpredseda francúzskeho Národného frontu (FN) Florian Philippot dnes oznámil, že sa rozhodol podať demisiu. Odchod pravej ruky šéfky FN Marine Le Penovej by mohol predznamenať vážny rozkol vo vedení tejto euroskeptickej a protiimigračnej strany, ktorú už niekoľko mesiacov sužujú vnútrostranícke spory, analyzuje agentúra Reuters.Philippot (35) plánovaný odchod oznámil počas svojho dnešného vystúpenia v televízii France 2. Išlo o čakateľný a zdanlivo čoraz nevyhnutnejší krok, nakoľko napätie medzi ním a Le Penovou sa už dostalo do bodu varu, približuje ďalej Reuters.Philippot je neochvejným zástancom odchodu Francúzska z eurozóny. Práve postoj Národného frontu k euru bol však podľa viacerých predstaviteľov tejto strany čiastočne príčinou porážky Le Penovej v májových prezidentských voľbách, ktorých druhé kolo napokon vyhral centrista Emmanuel Macron.Philippot mal v minulosti na starosti stratégiu a komunikáciu strany, neskôr mu však Le Penová tieto kompetencie odobrala. Podpredseda FN dnes v rozhovore pre France 2 zdôraznil, že nie je rád, keď ho odsúvajú na vedľajšiu koľaj.povedal.FN by sa vnútrostraníckymi spormi mala zaoberať na svojom nadchádzajúcom zjazde, ktorý sa zrejme uskutoční začiatkom roka 2018.