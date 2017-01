Podpredseda líbyjskej vlády oznámil svoju rezignáciu

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tripolis 3. januára (TASR) - Podpredseda líbyjskej vlády národnej jednoty Músa Koni oznámil v pondelok svoju rezignáciu. Vyhlásil, že vláda nedokázala riešiť naliehavé problémy, ktoré vyvstali z ozbrojeného konfliktu a politického chaosu v krajine.Podľa agentúry Reuters rezignácia Músu Koniho spochybnila budúcnosť vlády v jej súčasnej podobe, a to len rok po tom, čo začala fungovať na základe dohody sprostredkovanej OSN. Dohoda mala len čiastočnú podporu konkurenčných frakcií v Líbyi.Západné krajiny podporili vládu národnej jednoty s cieľom potlačiť militantov z tzv. Islamského štátu (IS), zvýšiť produkciu ropy a pomôcť zastaviť prílev migrantov zo subsaharskej Afriky do Európy.Hoci armáda vytlačila IS z mesta Syrta a produkcia ropy sa mierne zvýšila, vláde sa nepodarilo uplatniť svoju autoritu nad celou krajinou, ktorá sa zmieta v chaose od zosadenia režimu Muammara Kaddáfího v roku 2011. Skutočnú moc majú v rukách stále ozbrojené milície.