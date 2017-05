Podpredseda Trenčianskeho kraja hral v reklame,no o 12 platov nepríde

Na archívnej snímke podpredseda TSK Richard Takáč. Foto: TASR - Alexandra Moštková Na archívnej snímke podpredseda TSK Richard Takáč. Foto: TASR - Alexandra Moštková

Trenčín 3. mája (TASR) - Podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Richard Takáč nepríde o 12 mesačných platov za vystupovanie v reklamnom videoklipe jednej z reštaurácií v Bojniciach. Podľa Transparency International Slovensko (TIS) porušil zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. O kauze rokovalo v utorok (2. 5.) zastupiteľstvo TSK a väčšina poslancov sa zdržala hlasovania.



Zastupiteľstvo síce zobralo na vedomie, že bolo začaté konanie o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti poslancovi Takáčovi, v konštatujúcej časti uznesenia, že v konaní sa preukázalo porušenie ústavného zákona, sa však väčšina poslancov zdržala hlasovania. Poslanci tak už nemuseli hlasovať o tretej časti uznesenia, ktorá sa týkala sankcie odobratia 12 mesačných platov.

Podľa poslanca Juraja Smatanu komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie pri krajskom zastupiteľstve jednomyseľne skonštatovala, že došlo k porušeniu zákona. „Zarazilo ma, že väčšina tých členov komisie, ktorí konštatovali, že zákon bol porušený, na zastupiteľstve už nehlasovali – zdržali sa. Hoci ide z pohľadu problémov Slovenskej republiky o detail, je to ten typ detailu, ktoré občanov vedia najviac naštvať,“ skonštatoval Smatana.









Takáč svoju účasť v klipe nepovažoval ani nepovažuje za reklamu. Reklama to podľa neho bola až vtedy, keď sa to začalo mediálne prezentovať. „Ja som sa ospravedlnil kolegom, aj keď som si nebol vedomý nejakej údajnej reklamy. Prezentoval som rôzne vystúpenia aj iných politikov, vyšších verejných funkcionárov a doteraz nikomu nepriznali porušenie zákona. Ústavný zákon o fungovaní verejných funkcionárov je prežitý, je veľmi starý. Kreoval sa v čase, keď nebol internet, nebol facebook, čiže tá doba bola úplne niekde inde,“ skonštatoval Takáč s tým, že napriek tomu, že sa necíti vinný, venuje svoje tri platy na charitu.





„Nevyčítam kolegovi poslancovi Takáčovi, že sa ocitol v reklame, pretože to sa mohlo stať aj bez jeho vedomia. Mohol prísť do pánskeho klubu, piť whisky, fajčiť cigary, dať sa ostrihať a popri tom okolo neho behali kamery. Nemusel naozaj vedieť, že bude účinkovať v reklame. Ale v ten moment, ako tú reklamu videl, zdieľal a komentoval na sociálnej sieti, tak v tom momente urobil tú chybu,“ zdôraznil Smatana.



Podpredseda TSK a prievidzský mestský poslanec za stranu Smer-SD Richard Takáč mal podľa TIS porušiť zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov tým, že vystupoval vo videu bojnickej reštaurácie. Na videu jednej z akcií podniku je okrem iného vidieť, ako Takáč vstupuje do priestorov reštaurácie so slovami "nazdar chlapi, servus". Potom ho holič ostrihá a ďalej upravuje. Tiež, že si v kresle pripíja s ďalším mužom. Prievidzské mestské zastupiteľstvo by sa kauzou malo zaoberať 15. mája.