Podpredsedami regulačného úradu by mali byť Jozef Mihok a Milan Kubala

Na archívnej snímke Ľubomír Jahnátek. Foto: TASR – Štefan Puškáš Foto: TASR – Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. septembra (TASR) - Podpredsedami regulačného úradu by mali byť od 21. septembra 2017 Jozef Mihok a Milan Kubala. Vyplýva to z Návrhu na vymenovanie dvoch podpredsedov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorý by v stredu (20.9.) mal schváliť vládny kabinet. Vláda by mala zároveň odvolať z postu podpredsedu úradu Miroslava Čelinského.Do výberového konania na posúdenie osôb kandidujúcich na funkciu podpredsedov úradu, ktoré sa uskutočnilo 13. septembra 2017, sa prihlásili traja kandidáti. Na základe výsledku výberového konania odporučila výberová komisia predsedovi regulačného úradu Ľubomírovi Jahnátkovi navrhnúť vláde SR na vymenovanie do funkcie podpredsedu ÚRSO Jozefa Mihoka a Milana Kubalu. Predseda úradu sa s návrhom výberovej komisie stotožnil, konštatuje sa vo vládnom materiáli.Komisia na posúdenie kandidátov na funkciu podpredsedu úradu pozostávala z 8 členov, z ktorých dvoch členov určil predseda úradu zo zamestnancov úradu, dvoch členov nominovalo Ministerstvo hospodárstva SR, po jednom členovi Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, Republiková únia zamestnávateľov, Klub 500 a Združenie miest a obcí Slovenska.dodal v materiáli regulačný úrad.povedal 13. septembra predseda ÚRSO Ľubomír Jahnátek.Predseda ÚRSO sa podľa hovorcu regulačného úradu Radoslava Igaza rozhodol ísť nad rámec zákona a vyhlásiť výberové konanie na post svojich podpredsedov preto, aby sa na čelo úradu dostali kvalifikovaní ľudia, ktorí dokážu presvedčiť o svojich kvalitách výberovú komisiu a následne aj verejnosť.zdôraznil minulý týždeň Jahnátek.