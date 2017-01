Podtatranské vodárne budú fakturovať vodné a stočné po novom

Ilustračné foto. Foto: TASR/Youtube Foto: TASR/Youtube

Poprad 12. januára (TASR) – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť (PVPS), a. s., od 1. januára fakturuje sumu ceny vody, nazvanej aj ako vodné, a odpadovej vody, známej ako stočné, novým spôsobom. Faktúra sa skladá z dvoch častí, a to z fixnej a variabilnej zložky. TASR o tom informovala tlačová hovorkyňa PVPS Božena Dická.uviedla Dická. Bude sa členiť do tarifných skupín T1 až T6, ktorých hlavným kritériom bude veľkosť vodomeru, respektíve jeho menovitý priemer na odbernom mieste. Ako ďalej doplnila, odberné miesta, ktoré nemajú osadený vodomer a smerné čísla spotreby na odbernom mieste, budú zaradené do tarifnej skupiny T1 s najnižšou hodnotou koeficientu pre výpočet fixnej zložky.priblížila tlačová hovorkyňa. V praxi to znamená, že odberateľovi pripojenému vodovodnou prípojkou na verejný vodovod a kanalizačnou prípojkou na verejnú kanalizáciu vzniká povinnosť úhrady oboch zložiek ceny, ktoré budú uvedené na faktúre dodávateľa.Na internetovej stránke spoločnosti sú zverejnené výšky fixnej zložky maximálnej ceny pre jednotlivé skupiny T1 až T6, ako aj výška variabilnej zložky maximálnej ceny za 1 m3 dodanej pitnej, ale i odvedenej odpadovej vody.