Podtatranský polmaratón napíše 3. kapitolu, očakáva sa rekordná účasť

Poprad 30. augusta (TASR) - Organizátori 3. ročníka Podtatranského polmaratónu očakávajú rekordnú účasť. Podľa prognóz by sa na podujatí malo zúčastniť približne 600 dospelých a 200 detí. Na všetkých čaká zaujímavá trať i bohatý sprievodný program.Štart 3. ročníka Podtatranského polmaratónu a Primátorskej desiatky je na programe v piatok 1. septembra o 11.00. Trasa povedie z centra Popradu s obrátkou vo Svite. Priaznivci Nordic walkingu sa zároveň vydajú zo Svitu na 10 kilometrovú trať do Popradu. Mladší pretekári vybehnú na mini-polmaratónsku trať s dĺžkou 2,1 km.Pre pretekárov na najdlhšej 21 kilometrovej trati je pripravených 6 občerstvovacích staníc a účastníci polmaratónu, primátorskej desiatky, mini-pomaratónu a súťaže Nordic Walking v cieli získajú medailu zo série Tatry v pohybe Prestige Tour. Mesto Poprad opäť pripraví rodinný športový súboj "Mama, tato, športujte s nami" a náladu vyburcuje bubnová šou skupiny Batida zo Svitu. Po vyhlásení výsledkov bude v centre Popradu koncert Petra Bažíka. Bohatý sprievodný program bude aj vo Svite, kde sa na štadióne uskutočnia rôzne akcie pre všetky vekové kategórie v duchu hesla "Svit športuje".Organizátori avizovali, že podujatie by sa malo zaobísť bez výrazných dopravných obmedzení. Tesne po štarte bude na približne 20 minút uzavretý kruhový objazd. Regulovaná premávka bude na ceste smerom na Spišskú Teplicu a v uliciach mesta Svit. Po spomínaných úsekoch sa bude bežať počas bežnej automobilovej premávky, preto organizátori prosia vodičov o zhovievavosť a zvýšenú opatrnosť, aby nedošlo k úrazom a zbytočným obmedzeniam premávky.