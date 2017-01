Podvedených seniorov pribúda, polícia ich vyzýva na zvýšenú opatrnosť

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nitra 14. januára (TASR) – V Nitrianskom kraji stále pribúdajú pokusy podvodníkov pripraviť seniorov o úspory. Nitrianska polícia prijala vo štvrtok (12.1.) oznámenie 65-ročnej ženy, ktorú kontaktovala neznáma osoba so žiadosťou o pôžičku.informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Renáta Čuháková.Pani však podľa nej žiadne peniaze doma nemala a ani si ich nemala odkiaľ požičať.doplnila Čuháková.Podľa zistení kriminalistov v denných hodinách oslovujú podvodníci svoje obete s požiadavkami, že potrebujú peniaze na kúpu auta alebo na inú vec, ktorá neznesie odklad. Vo večerných a nočných hodinách sa ozývajú pod zámienkou, že príbuzným volaného sa stala dopravná nehoda a peniaze sú potrebné na odťah vozidla, prípadne na akútnu lekársku pomoc či operáciu. Poškodení sú prekvapení, že volajúci poznal meno ich vnuka, syna alebo synovca. Pri ich vypočúvaní však polícia zistí, že páchateľa na konkrétny údaj sami naviedli.Polícia opätovne žiada dôchodcov o zvýšenú opatrnosť pri komunikácii s cudzími ľuďmi.upozornila Čuháková s tým, že ak sa seniori dostanú do podobnej situácie, mali by kontaktovať políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158.