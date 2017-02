Podvodníci využívajú vtáčiu chrípku pri Nitre na okrádanie dôchodcov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nitra 16. februára (TASR) – Nitrianska polícia upozorňuje občanov na falošných kontrolórov hydiny, ktorí pod zámienkou vtáčej chrípky vyhľadávajú v rodinných domoch najmä dôchodcov a tvrdia, že prišli skontrolovať ich chovy. Následne ich okradnú.upozornila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Božena Bruchterová.V utorok 14. februára dopoludnia zabúchali na bránu rodinného domu v Komoči dve neznáme osoby. Muž so ženou tvrdili, že ich poslali z obecného úradu za účelom kontroly hydiny, pretože. Majiteľka domu, 75-ročná dôchodkyňa, dvojicu pustila do domu, kde jej tvrdili, že kontroly budú vykonávať v celej obci.skonštatovala Bruchterová. Keď sa domáca pani vrátila do domu, nič podozrivé si nevšimla. Až na druhý deň, keď otvorila skriňu, zistila, že jej chýba obálka s viac ako 1100 eurami.Podľa popisu poškodenej mal muž zhruba 35 až 45 rokov, bol vysoký približne 175 centimetrov. Oblečenú mal tmavú vetrovku. Žena vo veku 40 až 45 rokov bola vysoká približne 170 centimetrov. Oblečený mala sivý kabát a na hlave čiapku. Obaja hovorili po maďarsky. Policajná vyšetrovateľka začala trestné stíhanie vo veci zločinu krádeže, za ktorý hrozí trest odňatia slobody na tri až 10 rokov.