Podvodník si ukryl 20 miliónov dolárov pod matracom

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 26. januára (TASR) – Polícia v americkom štáte Massachusetts našla 20 miliónov dolárov v hotovosti ukrytých v posteli súkromného bytu. Patrili podvodnej pyramídovej firme, ktorá pripravila takmer milión ľudí o viac než 1,7 miliardy dolárov.Polícii sa tento úlovok podaril počas razie apartmánu v meste Westborough neďaleko Bostonu. Zároveň zatkla Brazílčana obvineného zo zamýšľaného prania špinavých peňazí. Muž (28) sa priznal, že do Spojených štátov prišiel uskutočniť prevod peňazí na účet majiteľa firmy TelexFree.TelexFree bola pyramídová firma oficiálne sa zaoberajúca predajom internetových telefonických služieb. V skutočnosti však zarábala na poplatkoch, ktoré ľudia platili za vstup do firmy. K vrcholu pyramídy sa mali posúvať propagovaním firmy a získavaním ďalších členov.Firma vznikla v Brazílii a od roku 2013 do roku 2014 bola prevádzkovaná zo Spojených štátov. V apríli 2014 vykonala polícia pre podozrenia z podvodov raziu v jej kanceláriách a firma následne vyhlásila bankrot. Jednému zo zakladateľov TelexFree sa podarilo ujsť do Brazílie, druhý sa polícii priznal k viacerým podvodom."V októbri 2016 bol uznaný vinným z prevádzkovania rozsiahlej pyramídovej schémy a čaká na uväznenie," uviedlo v tlačovej správe ministerstvo spravodlivosti.Vyšetrovanie firmy a pátranie po ďalších členoch jej vedenia pokračuje aj v Brazílii aj v USA. Vedenie firmy sa snaží dostať do Brazílie peniaze, ktoré ešte zostali v Spojených štátoch. Zadržaný Brazílčan Cleber Roch bol jedným z ľudí, ktorí im v tom mali pomôcť.Polícia ho zatkla začiatkom tohto mesiaca po tom, ako sa stretol s človekom nasadeným políciou a v kufríku mu dal 2,2 milióna dolárov za pomoc pri prevode peňazí."Kontaktoval spoločníka a požiadal ho o pomoc s prevedením miliónov dolárov TelexFree – stále ukrytých v oblasti okolo mesta Boston – zo Spojených štátov do Brazílie. Spoločník, ktorý sa neskôr stal spolupracujúcim svedkom, zorganizoval prepranie peňazí v Hongkongu a ich prevod na brazílske účty," uviedlo ministerstvo spravodlivosti.Po stretnutí polícia Rocha sledovala do bytu, v ktorom následne našla ukryté milióny. Zadržanému mužovi hrozí až 20 rokov väzenia.