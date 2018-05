Podzemná ani povrchová voda nie je pre stavbu D4 a R7 znečistená

Ilustračné foto Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 31. mája (TASR) – Podzemná ani povrchová voda nie je v dôsledku výstavby diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 znečistená, preukázali to aj výsledky skúšok. Pre TASR to uviedlo konzorcium, ktoré bratislavský obchvat stavia. Reagovalo tak na bratislavských mestských poslancov Jozefa Uhlera a Radovana Jenčíka, podľa ktorých sa zrejme pri výstavbe v okolí Jarovského ramena používajú aj tisíce ton betónového recyklátu s podielom škvary, čo môže ohroziť životné prostredie.uviedol pre TASR stavebník. Deklaroval, že v rámci projektu zaviedol plán environmentálneho monitoringu, na základe ktorého počas doby výstavby sleduje zložky životného prostredia, vrátane povrchovej a podzemnej vody.podotklo konzorcium. To čelí taktiež podozreniu, že sa na úsek stavby diaľnice D4 - Podunajské Biskupice a Ivanka pri Dunaji vyváža kontaminovaná zemina.Pri budovaní bratislavského obchvatu v okolí Jarovského ramena sa podľa Uhlera a Jenčíka zrejme používa aj nebezpečný materiál, ktorý môže ohroziť podzemné vody a následne aj pitnú vodu.uviedol Uhler. Škvara sa podľa neho nesmie používať na stavbách od roku 1983, pretože obsahuje nebezpečné látky ako napríklad najťažší zo vzácnych plynov, ako je radón. Spoločnosť Vassal EKO však pre TASR uviedla, že žiadny materiál s podielom škvary konzorciu nedodáva a nič také ani v zmluve nemá.Minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) už dal pokyn, aby podozrenie, či sa na stavbe diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 v bratislavskom Jarovskom ramene používa nebezpečný materiál, preverila Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP). Ministerstvo dopravy pre TASR uviedlo, že koncesionár je viazaný zákonmi, normami a predpismi nielen technickými, ale aj environmentálnymi.uviedol rezort.