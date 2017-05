Pohár FA rekordný trinástykrát pre Arsenal, vo finále zdolal Chelsea

Na snímke hráči Arsenalu Londýn oslavujú zisk Anglického pohára po víťazstve 2:1 vo finálovom zápase medzi Arsenal Londýn - Chelsea Londýn 27. mája 2017 v Londýne. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Pohár FA - finále:



Arsenal Londýn - Chelsea Londýn 2:1 (1:0)

Góly: 4. Sanchez, 79. Ramsey - 76. Costa. Rozhodoval: Taylor, ŽK: Ramsey, Holding, Xhaka, Coquelin - Moses, Kante, ČK: 68. Moses po druhej ŽK



Arsenal: Ospina - Holding, Mertesacker, Monreal - Bellerin, Ramsey, Xhaka, Oxlade-Chamberlain (83. Coquelin) - Sanchez (90.+4 Elneny), Özil - Welbeck (78. Giroud)



Chelsea: Courtois - Azpilicueta, Luiz, Cahill - Moses, Kante, Matič (62. Fabregas), Alonso - Pedro (72. Willian), Costa (88. Batshuayi), Hazard





Prehľad víťazov Pohára FA od r. 2000:

2000 - Chelsea Londýn

2001 - FC Liverpool

2002 - Arsenal Londýn



2003 - Arsenal Londýn

2004 - Manchester United

2005 - Arsenal Londýn



2006 - FC Liverpool

2007 - Chelsea Londýn

2008 - FC Portsmouth



2009 - Chelsea Londýn

2010 - Chelsea Londýn

2011 - Manchester City



2012 - Chelsea Londýn

2013 - Wigan Athletic

2014 - Arsenal Londýn



2015 - Arsenal Londýn

2016 - Manchester United

2017 - Arsenal Londýn

Na snímke Alexis Sanchez (vpravo) z Arsenalu Londýn sa raduje z gólu so spoluhráčom Granitom Xhakom vo finálovom zápase Anglického pohára medzi Arsenal Londýn - Chelsea Londýn 27. mája 2017 v Londýne. Foto: TASR/AP



Foto: TASR/AP

Na snímke trofej pre víťaza pred finálovým zápasom Anglického pohára medzi Arsenal Londýn - Chelsea Londýn 27. mája 2017 v Londýne. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Na snímke hráči Arsenalu Londýn oslavujú zisk Anglického pohára po víťazstve 2:1 vo finálovom zápase medzi Arsenal Londýn - Chelsea Londýn 27. mája 2017 v Londýne. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Fanúšikovia kráčajú smerom ku štadiónu Wembley Stadium na finálový zápas Anglického pohára medzi Arsenal Londýn - Chelsea Londýn 27. mája 2017 v Londýne. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Policajti hliadkujú pred štadiónom Wembley Stadium pred finálovým zápasom Anglického pohára medzi Arsenal Londýn - Chelsea Londýn 27. mája 2017 v Londýne. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Fanúšik Arsenalu Londýn pred finálovým zápasom Anglického pohára medzi Arsenal Londýn - Chelsea Londýn 27. mája 2017 v Londýne. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 27. mája (TASR) - Futbalisti Arsenalu Londýn získali rekordný trinástykrát prestížny Pohár FA (FA Cup) po tom, ako v sobotňajšom finále vo Wembley zdolali mestského rivala Chelsea 2:1. Arsenal je najčastejším držiteľom trofeje najstaršej futbalovej súťaže na svete, so súčasnými trinástimi primátmi sa odpútal od Manchestru United.Jeho góly vo finále strelili Alexis Sanchez a Aaron Ramsey, medzi ne sa vklinil Diego Costa. "The Blues" doplatili na vylúčenie Victora Mosesa zo 68. minúty a nepridali do vitríny ďalšiu významnú trofej v skončenej sezóne, v ktorej ovládli dianie v Premier League.Aktívnejšie vstúpil do stretnutia Arsenal, ktorého naštartoval gól Alexisa Sancheza zo 4. minúty. Jeho platnosť si ešte medzi sebou odkonzultovali rozhodcovia. V 16. minúte bol blízko k vyrovnaniu Özil, prekonaného Courtoisa však zastúpil na bránkovej čiare Cahill. Arsenal bol v prvom polčase lepší, o ďalšie tri minúty Özil namieril do žrde. Až v 28. minúte dali o sebe vedieť "The Blues", pokus Costu však Ospina vyrazil na roh. V 51. minúte hráči Arsenalu prepadli v strede poľa, Costa vysunul Mosesa, ale aj on bol na Ospinu prikrátky. Navyše v 68. minúte po nafilmovanom páde v šestnástke dostal od rozhodcu druhú žltú kartu a dostal svoj tím do nevýhodnej pozície. Chelsea však nezložila zbrane a v 76. minúte Costa po dobrej práci v šestnástke súpera aj so šťastím prekonal Ospinu - 1:1. Vyrovnaný stav však dlho netrval, v 79. minúte Ramsey prinavrátil "kanonierom" vedenie po centri striedajúceho Girouda, ktorý bol na ihrisku len niekoľko desiatok sekúnd - 2:1. V 86. minúte mal Costa na nohe vyrovnanie, ale nedal. Po víťazstve 2:1 tak na vypredanom Wembley vypukli oslavy odeté do "červeno-bielych" farieb.