Pohár konfederácií: Semifinále prinesie stret Pizzi vs. Pizzi

semifinále Pohára konfederácií FIFA



Kazaň



20.00 Portugalsko - Čile



Predpokladané zostavy:



Portugalsko: Rui Patricio - Guerreiro, B. Alves, Fonte, Cedric - A. Gomes, W. Carvalho, Ad. Silva, Gelson - Ronaldo, Nani



Čile: Bravo - Isla, Medel, Jara, Beausejour - Hernandez, Diaz, Aranguiz, Vidal - Vargas, A. Sanchez



Kazaň 28. júna (TASR) - V prvom semifinále Pohára konfederácií FIFA nastúpia proti sebe úradujúci majstri Európy z Portugalska proti šampiónom Južnej Ameriky Čile. Stredajší duel v Kazani (20.00) bude ich prvý vzájomný súťažný, v doterajšej histórii sa tieto tímy stretli trikrát iba v prípravných stretnutiach, pričom portugalskí futbalisti vyhrali dva zápasy a raz sa zrodila remíza (1:1 v roku 2011).Oba tímy zdobí kvalitná defenzíva, v základných skupinách inkasovali najmenej gólov spomedzi ôsmich účastníkov turnaja - iba dva. Portugalci, ktorí so siedmimi bodmi vyhrali A-skupinu, zároveň nastrieľali spolu s Nemeckom najviac gólov - 7. Európskym šampiónom bude v stredu chýbať pre trest obranca Pepe. Spoliehať sa budú najmä na kanoniera Cristiana Ronalda - s dvoma presnými zásahmi a jednou asistenciou zatiaľ najproduktívnejšieho hráča turnaja.Duel bude aj pikantným stretom Pizzi vs. Pizzi. V portugalskom kádri figuruje 27-ročný stredopoliar Pizzi, ktorý dostal na turnaji zatiaľ jednu príležitosť, v sobotu proti Novému Zélandu (4:0) prišiel na ihrisko na druhý polčas. Čiľanov trénuje známejší, 49-ročný Juan Antonio Pizzi, bývalý argentínsky útočník. Portugalský Pizzi, celým menom Luis Miguel Afonso Fernandes, prezradil, že prezývku dostal práve podľa súperovho kouča. "Keď som bol malý, hrával za Barcelonu a bol práve vtedy na vrchole svojej formy. Keď som začal strieľať góly, nazvali ma po ňom 'Pizzi'. Rád by som sa s ním zoznámil, objal ho. Samozrejme, želám si, aby do finále postúpil portugalský Pizzi," uviedol pre oficiálny web podujatia stredopoliar Benficy Lisabon.Podľa neho Čile patrí medzi favoritov Pohára konfederácií napriek tomu, že v záverečnom skupinovom zápase iba remizovalo s Austráliou a do semifinále postúpilo z druhého miesta za Nemeckom.povedal portugalský Pizzi na tlačovej konferencii.dodal.Čiľania sa spoliehajú v ofenzíve najmä na trojlístok Arturo Vidal, Alexis Sanchez a Eduardo Vargas, všetci traja už dokázali skórovať na turnaji. Fit je už aj brankár Claudio Bravo. Juhoameričania veľmi dobre vedia, na koho si majú v semifinále dávať pozor.uviedol Vidal.