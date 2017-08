Pohárový zápas Hansa Rostock - Hertha Berlín prerušili na štvrťhodinu

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Rostock 15. augusta (TASR) - Pondelňajšie stretnutie Nemeckého pohára medzi domácimi futbalistami Hansy Rostock a Herthou Berlín prerušili v 77. minúte za bezgólového stavu. Dôvodom bola pyrotechnika, ktorá priletela na ihrisko zo sektora hostí. Hlavný rozhodca Robert Hartmann stiahol obe mužstvá do kabín, pokračovalo sa až po štvrťhodine.Priaznivci Rostocku podľa agentúry DPA spálili transparent Berlínčanov, zápas nakrátko prerušili aj na začiatku druhého polčasu. Do ďalšieho kola postúpila bundesligová Hertha po víťazstve 2:0. Slovenský reprezentant v službách hostí Ondrej Duda nastúpil v nadstavenom čase, jeho krajan a spoluhráč Peter Pekarík zostal nevyužitým náhradníkom.Norimberg uspel na trávniku Duisburgu 2:1, Adam Zreľák nezasiahol do priebehu z lavičky.