Pohoda 2017: BoysNoize Live, FutureIslands a BenjaminClementine ďalšími menami festivalu

BoysNoize Live

Podľa Rolling Stone je jedným z desiatich DJov, ktorí vládnu svetu. Beatport ho označil za najlepšieho elektronického umelca tri roky v rade. Remixoval skladby od DaftPunk, DepecheMode, Davida Lyncha a Nine InchNails. Spolupracoval s umelcami ako SnoopDogg, The Black EyedPeas, Jean-MichelJarre, Santigold a MarkRonson. Jeho sety roztancovali najväčšie kluby a festivaly: Coachella, Lollapalooza, Fuji Rock či berlínsky Berghain. DJ a producent BoysNoize zahrá techno a acidhouse začiatkom júla v SLSP Space Aréne.

FutureIslands

Kapela začínala ako lo-fielectro-punk pre fajnšmekrov, ktorých fanúšikovská základňa rástla najmä vďaka špičkovým koncertom. Zlom v kariére prišiel v marci 2014, keď vydali album Singles a v Late Show with David Letterman z neho zahrali skladbu Seasons (Waiting on You). Aj vďaka excentrickému tanečnému prejavu speváka Samuela T. Herringa sa video stalo virálnym a kapela získala uznanie nielen od recenzentov Pitchforku, ale aj miliónov ľudí po celom svete. Samotná pesnička Seasons sa stala najlepšou skladbou vo výbere Pitchforku, Consequence of Sound a 500 hudobných kritikov v ankete Pazz&Jop.Táto americká synth-popová ikonav apríli vydá piaty album TheFarField. V tomto roku budú FutureIslands jedným z ťahákov festivalu Coachella... ako aj nášho festivalu.

BenjaminClementine

Clementine začínal ako pouličný muzikant bez domova v Paríži.Do povedomia britských médií sa dostal v roku 2013 po tom, keď zahral v šou LaterWithJools Holland. TheIndependent ho označil za jeden z najsľubnejších nových talentov. TheLondonEvening Standard a Rolling Stone ho prirovnali k Nine Simone. Rolling Stone konkrétne napísal: "Brat Niny Simone vstúpi do elegantnej francúzskej kaviarne, sadne si ku klavíru a slzy tečú potokom..." Začiatkom januára 2015 vydal debut At LeastforNow, ktorý sa na iTunes dostal do Top 10 v ôsmich európskych krajinách a vo Francúzsku sa stal jednotkou. Najväčší úspech sa však dostavil koncom toho istého roka, keď vyhral MercuryPrize pre najlepší britský album roka. Nechal za sebou umelcov ako Jamie XX, AphexTwin, Florence + theMachine, Roisin Murphy či už ohlásené mená nášho line-upuSlaves a C-Duncana. Aktuálne naspieval novinku kapely Gorillaz s názovom Hallelujah Money. Jeho nezameniteľný hlas a prejav prirovnávajú k spevákom a speváčkam ako Nina Simone, EdithPiaf, RufusWainwright či Nat King Cole. Médiá ospevujú najmä jeho emóciami nabité živé vystúpenia. Jedno z nich uvidíte aj na Pohode 2017.

Video:

BoysNoize:

FutureIslands:

Seasons: https://youtu.be/GK4lD3Uf8_o

A Dream Of You And Me: https://youtu.be/d5gUsnJX2oA

Tin Man: https://youtu.be/9GhtZt2HYkM

BenjaminClementine:

Potvrdení umelci:

alt-J, Ylvis, Birdy, JakeBugg, BoysNoize Live, Squarepusher, FutureIslands, BenjaminClementine, MarkLanegan Band, Beardyman'sDream Team, Slaves, SleafordMods, Charlie Winston, Machinedrum, Dillon, Beak>, Salutc'estcool,

C Duncan, Ho99o9, Bolo nás jedenásť – Milan Lasica &friends, Bez Ladu a Skladu, Chikiliki tu-a, Polemic a mnohí ďalší...