Pohoda 2017: VLAKOM JE TO POHODA

Kapacita každého vlaku je 350 miest na sedenie. Súčasťou vlaku z východu bude aj párty vozeň s DJ-om. Lístky si môžete od dnes kúpiť v sieti Ticketportal a od 1. júna na predajných miestach ZSSK.

Cestujúci z Košíc, Kysaku, Spišskej Novej Vsi a Popradu zaplatia za spiatočný lístok len 9,90 €, z Liptovského Mikuláša a Ružomberka ešte o dve eurá menej. Sumu 7,90 € zaplatia za spiatočný lístok aj cestujúci z Bratislavy. Vlak z Košíc vyrazí vo štvrtok 6. júla ráno o 8:43a z Bratislavy v ten istý deň o pol druhej popoludní. Spiatočné vlaky majú odchod z Trenčína v nedeľu –na pravé poludnie do Bratislavy a o 12:25do Košíc. V čase príchodu a odchodu špeciálnych vlakov bude posilnená kyvadlová doprava zo stanice na letisko. Zmenšená verzia festivalového vláčika bude premávať aj medzi jednotlivými stanovišťami na trenčianskom letisku. Ak špeciálny vlak nestojí vo vašom meste, môžete si zorganizovať spoločnú cestu autobusom. Výhodou takejto dopravy je, že autobus pustíme až k bráne areálu a v nedeľu po skončení rovno pred hlavný stage.

MimoriadnyvlakKošice – Trenčín a späť

Košice - Trenčín 6. júla 2017 Trenčín - Košice 9. júla 2017 železničnástanica príchod Odchod železničnástanica príchod odchod Košice 8:43 Trenčín 12:25 Kysak 8.55 8:57 Ružomberok 14:38 14:40 SpišskáNováVes 9:35 9:38 Liptovský Mikuláš 14:58 15:00 Poprad-Tatry 9:55 9:57 Poprad-Tatry 15:39 15:42 Liptovský Mikuláš 10:36 10:38 SpišskáNováVes 15:58 16:01 Ružomberok 10:54 10:56 Kysak 16:38 16:40 Trenčín 12:50 Košice 16:51

Mimoriadnyvlak Bratislava – Trenčín a späť

Bratislava - Trenčín 6. júla 2017 Trenčín - Bratislava 9. júla 2017 železničnástanica príchod Odchod železničnástanica Príchod odchod Bratislava hl.st. 13:33 Trenčín 12:00 Trenčín 14:50 Bratislava hl.st. 13:09

Lístky tu: www.ticketportal.sk/Event/POHODA_FESTIVAL_2017

PRÍMESTSKÁ DOPRAVA

Minulý týždeň sme spustili predaj lístkov v rámci Pohodovej prímestskej dopravy. Tento projekt spája letisko s ďalšími dedinami a mestami v širšom okolí Trenčína. K trasám do Považskej Bystrice, Trenčianskych Teplíc a Piešťan sme tento rok pridali Bánovce nad Bebravou.

Viac informácií nájdete tu: www.pohodafestival.sk/sk/novinky/pridavame-trasy-pohodovej-primestskej-dopravy



#SPOLUNAPOHODU

Ak hľadáte alebo ponúkate odvoz na náš festival, môžete si spoločnú cestu zorganizovať na našej webparty. Stačí, ak použijete vo svojom príspevku tag #spolunapohodu.

Potvrdení umelci:

alt-J, M.I.A. Solange, Ylvis, Birdy, JakeBugg, TheJesus and Mary Chain, BoysNoize Live, Rodrigo y Gabriela,

FutureIslands, BenjaminClementine, Slowdive, Squarepusher, LondonElektricity Big Band, MarkLanegan Band, Beardyman'sMasters of Distraction, Slaves, TheThurstonMoore Group, Austra, SleafordMods, Machinedrum, Dillon, Movits!, MykkiBlanco, Beak>, ShobaleaderOne, LondonElektricity DJ Set, Princess Nokia, TOMM¥ €A$H, TaxiWars,

Salutc'estcool, Black Box Revelation, Acid Arab, Alice PhoebeLou, Baloji, Les Amazonesd’Afrique,Idles, C Duncan, Ho99o9, Para, Billy Barman, Katarzia, Chikiliki tu-a,Polemic, Bolo nás jedenásť – Milan Lasica &friends, Pohoda 21,

Bez Ladu a Skladu, Hudba z marsu, Katarína Máliková, B-Complex, TheIlls, Saténové Ruky, Ghost of you, Kieslowski, Stroon, Tolstoys, Peter a Lucia (Dorota Nvotová, Jakub Ursiny, Talent Transport), a mnohí ďalší...