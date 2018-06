Pohoda festival 2018: VIAC SLUŽIEB, ZÁBAVY A MENEJ ODPADU

Ako skvelo vybavené miesto ju chválil The Guardian, The Telegraph vyzdvihol umelecký, eco-friendly prístup. Ďalšie renomované médiá spomínajú nekompromisný line-up, špičkové služby, skvelú organizáciu a atmosféru. Veľkú zásluhu na tomto úspechu majú naši partneri, čoho dôkazom je aj nominácia ZSE v rámci Brand Activation Award. Každoročne prichádzajú partneri na letisko s tým, v čom sú najlepší a v spolupráci s Pohodu posúvajú festivalový zážitok na vyššiu úroveň. Aj tento rok si pripravili obrovské množstvo aktivít a služieb, ktorými budú hýčkať našich návštevníkov. Nad všetkým úsilím partnerov v tomto roku vyniká zodpovednosť voči prostrediu. Nakoľko sa nám podarí naplniť ekologické ciele, bude ale v konečnom dôsledku závisieť od prístupu všetkých ľudí Pohody. Čo prinesie už o dva týždne 22. ročník nášho najznámejšieho festivalu si môžete prečítať v tomto článku.

URPINER

Náš hlavný partner Urpiner ponúkne tento rok návštevníkom 18 druhov pív. Okrem obľúbenej kvasinkovej 12-ky a extra chmelenej 14-tky príde aj s novinkou – Svetlým špeciálom 13° IPL (Indian pale Lager). Minulý rok úspešne predviedol prototyp pivného automatu, ktorých bude tentokrát ešte viac. Opäť príde Retro čapovacie auto ako aj pojazdná novinka – beerbike. Pivní gurmáni sa opäť môžu tešiť na pivné špeciály z portfólia malých remeselných pivovarov. Tie budú na Pohode vďaka výnimočnému projektu s názvom Pivobrana, ktorý bol ocenený ako Pivný čin roka. V stane Urpineru sa tiež návštevníci naučia správne čapovať a fanúšikovia futbalu si môžu odniesť podpis od slovenského futbalistu štvrťstoročia a sedemnásobného futbalistu roka Mareka Hamšíka.

ORANGE

Azda žiadne podujatie na Slovensku nemá také nároky na prenos dát ako Pohoda. O zdieľanie festivalových zážitkov sa už desať rokov stará náš hlavný partner Orange. Každoročne pritom ide ďaleko nad rámec mobilného 4G pokrytia a Free wifi zón. Zábavné giga aktivity prinesú ešte viac zážitkov, pričom zdieľaním pod hashtagom #GigaZazitky sa môžu návštevníci zapojiť do súťaží o výhry ako lístky na Pohodu 2019. Štandardom je skvelá festivalová aplikácia ale aj služby ako nabíjačkárne, či prenájom power bankov. Tým, ktorí stratili mobil a potrebujú sa spojiť s kamarátmi v areáli Orange požičia náhradný telefón v podobe legendárnej Nokie 3310. K dispozícii bude aj núdzový mobil pre prípad, že si potrebujú návštevníci zatelefonovať a ich telefón sa napríklad nabíja.

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

Pod heslom „Doba kešu skončila“ bude prvýkrát na Pohode vďaka hlavnému partnerovi Slovenskej sporiteľni väčšina stánkov vybavená terminálmi. Hotovosť si skutočne brať nemusíte, nakoľko na mieste nájdete aj tri mobilné bankomaty a jeden Behomat – bankomat s bežiacim pásom. Keď sme pri behu, pre aktívnejších návštevníkov pripravia v sobotu ráno opäť pohodový beh. Štandardom je chillout zóna a mimoriadne navštevovaná atrakcia – teplovzdušný balón. Sme veľmi radi, že k nášmu ekologickému prístupu sa originálnym spôsobom pridávajú aj partneri. Novinkou SLSP je Reinvent zóna – tá vdýchne život starým použitým veciam. Nájdete tu hojdačka z kajaku, strechu zo starých lyží, 360° ping pong, nevšedné ruské kolky, netradičné využitie Trabantu či lyžiarskej kabínky.

BUDIŠ

Hlavný partner Budiš sa stará o pitný režim našich návštevníkov. Okrem osvieženia predstaví aj festivalovú edíciu produktov Homo festivalis s typickými festivalovými archetypmi ako Náramkáč Zberavý, Zavadzač Davový atď. Opäť ponúkne skvelé drinky s receptúrami pripravenými jedinečne pre Pohodu. Tie si môžete dať v najvyššie položenom festivalovom bare v podobe dvoch Ruských kôl. Ich stage ponúkne výnimočne nabitý program, ktorý môžete sledovať z pohodlia tribún. Vedľa neho nájdete Chillout zónu so širokým portfóliom nealkoholických nápojov.

HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI

Kvalitný obsah pred Pohodu, počas nej i po festivale vytvárajú naši hlavní mediálni. Časopis .týždeň pripraví festivalový špeciál a vo svojom stane ponúkne množstvo zaujímavých debát. V stane NOIZZ a Aktuality budú diskusie o angažovaných umelcoch či investigatíve s českou novinárkou Pavlou Holcovou. Debatovať sa bude aj o tom, ako žiť viac ekologicky a čo je to slow fashion. Môžete sa tu zabaviť pri virtuálnej realite, sledovať silent cinema v tulivakoch, alebo si tu môžete vybicyklovať drink plný vitamínov. S Pokec appkou budete môcť na Pohode zažiť atmosféru voľného pádu. O to sa postarajú v obľúbenej adrenalínovej atrakcii – veternom tuneli. Verejnoprávna RTVS a Rádio_FM pokryjú z pozície hlavného mediálneho partnera festival v pravidelných televíznych a rozhlasových reportážach ako aj v rámci programu Festivalové minúty. Dvojka krátko pred festivalom odvysiela Dokument Pohody 21 či originálne akustické verzie umelcov minuloročnej Pohody. Moderátori Rádia_FM priblížia atmosféru festivalu naživo z Rádio(aktívnej zóny)_FM. V tomto ročníku prinesú poslucháčom ešte viac prenosov živých koncertov a prvýkrát budú vysielať z Pohody už od štvrtku. Mediálny partner Denník N pripraví festivalovú prílohu ako aj Festivalový Pohodenník.

ĎALŠÍ PROGRAM

Na Pohode budete môcť ochutnať aj nový kávový nápoj MAZAGRANDE. Rovnomenný stage bude zameraný na českých a slovenských umelcov a budú v ňom aj debaty o hudobnom exporte či „Československom focuse“ na budúcoročnom Eurosonicu. Vedľa ich oddychovej zóny bude pristavený Airstream – štýlový americký príves prerobený na bar. Návštevníci si môžu zatancovať i zaskákať v NAY tanečnom dome na tanečných workshopoch a koncertoch. Špičkoví lektori vás naučia tance rôznych národov i etník. Okrem toho si môžete vďaka NAY-u nechať upraviť vlasy vo festivalovom kaderníctve. Pri príležitosti 25. výročia pôsobenia Goetheho Inštitútu na Slovensku ponúkneme v našom Pohoda Klube v piatok v noci skvelé mená nemeckej scény v rámci Goethe Nacht. V ich stane si môžete požičať užitočnú festivalovú výbavu v Knižnici vecí. Prvýkrát budeme mať na Pohode coworkingový a startup priestor HubHub Innovation Zone. Súčasťou bude Future Now Conference so startupovou súťažou pre projekty z krajín krajín V4. Na návštevníkov tu čaká virutálna realita, okuliare z bioplastu, 3D tlačiareň a nevšedná fashion show.

Zalietať si môžete aj medzi dvomi vežami v IQOS M-PONIT ZONE 18+ na zip line. Prvýkrát sa predstavia na festivale s novým konceptom stanu s premietaním na strop tzv. Magic Sky. V ich zóne nájdu návštevníci aj najtichší stage – Silent Disco. Roller Disco bude v tomto roku v réžii Huawei P20 Pro. Nájdete tu aj virtuálne motýle, ktoré bude vidno cez aplikáciu na mobile Huawei P20 Pro. Návštevníci si môžu fotku „postnúť“ alebo si ju nechať vytlačiť. Súčasťou programu bude aj bodypainting s motýľou tematikou. V Literárnom stane Martinus budú aj tento rok obľúbené formáty Literárny cirkus KK Bagalu, LiteRAPtúra, Slam poetry, Čau o piatej, Fest Anča a predstavia sa laureáti súťaží Básne a Anasoft litera. Pomedzi diskusie sa môžete občerstviť vo Foxforde.

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku sa tento rok zúčastní Pohody už po desiaty raz. Aj tento rok prídu s EÚ info zónou plnou vedomostných súťaží. Poskytnú vám tu množstvo informácií a užitočných rád o tom, ako ísť študovať či stážovať do zahraničia. Tešiť sa môžete aj na diskusie Café Európa so zaujímavými hosťami v EUrópa stage. Partnerským nováčikom bude aj Kaufland, ktorý pripraví ovocný sad. V ňom si budete môcť počas sviežich hodiniek nazbierať ovocie. Pripravený majú aj stolný hokej, pétanque a turnaje o skvelé ceny. Počas festivalu bude prebiehať aj fotosúťaž, v rámci ktorej si pripravili ešte jedno špeciálne prekvapenie...

EKOLÓGIA

Pohoda je každoročne šetrnejšia voči životnému prostrediu, čomu prispeje aj ZSE. Tí prinesú mobilnú solárnu elektráreň, postavia solárne lampy so solárnymi hodinami a pomôžu nám s posilnením pevnej siete. V tomto roku budú prvýkrát partnerom ZSE Family parku. Dôležitá zmena sa udeje v narábaní s odpadom. Pribudnú zberné miesta, v ktorých budú môcť návštevníci odpad triediť za asistencie dobrovoľníkov. Tých našli študenti z Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK. V celom areáli dostanú návštevníci jedlo a nápoje servírované vo vratných pohároch a kompostovateľných riadoch z celulózy alebo kukuričného škrobu. Ekologický jednorazové gastro obaly pre nás už druhý rok dodáva Bionela. Použité obaly sa budú spracovávať v elektrických kompostéroch od spoločnosti JRK priamo na festivale. Zberné suroviny Žilina nám dodajú osobné popolníky, pomôžu nám pri separovaní a zvoze odpadu. Veľvyslanectvo holandského kráľovstva podporí projekt Umelohmotné – vďaka nim si návštevníci môžu vyrobiť užitočný predmet rovno zo štuplíkov z fliaš. Na Pohode bude v premiére vystavená Ecocapsula – mobilný domov, ktorý je energeticky sebestačný. Aj tento rok vypravíme v spolupráci s naším ekologickým partnerom, Železničnou spoločnosťou Slovensko, mimoriadny festivalový rýchlik z Košíc a z Bratislavy. V centre festivalu bude v dopoludňajších hodinách premávať, najmä medzi deťmi obľúbený, festivalový vláčik. Dlhodobú iniciatívu Orangeu „Staré mobily sa vracajú“ presunie z predajní aj na trenčianske letisko. Cieľom je zbieranie a ekologická likvidácia už nepotrebných mobilov. Za každý prinesený telefón Orange navyše prispeje sumu 50 centov občianskemu združeniu Návrat, ktorého zakladateľ Marek Roháček bude aj hosťom v programe Optimistanu. Optimistan Nadácie Orange aj tento rok ponúkne program plný aktuálnych celospoločenských tém a vzácnych hostí.

NÁPOJE

V kaviarni Julius Meinl budete môcť počas Poetry hours opäť platiť za kávu básňou. Atmosféru vám spríjemní milý personál, baristi, ale aj umelecké osobnosti ako maliar Adriana Mitu, ktorý maľuje kávou a pouličný básnik Šimpe Ondruš. V Red Bull wigwamoch nájdete známy energetický nápoj aj s novými príchuťami limitovaných edícii. MARTINI už tradične ponúkne návštevníkom kokteily z dielne talianskych vermútových a šumivých vín. V piatok a v sobotu si v čase medzi 13.00 až 16.00 budú môcť návštevníci pripraviť svoj vlastný koktail. Tradičné sirupy Herbert pripravia osviežujúce limonády a vínové špeciály. V ich stane nájdete aj ochladzujúce ľadové kryhy shisha bar, výberové kávičky a čerstvé holandské wafle.

MOTO

Citroën C3 prinesie na Pohodu inšpiratívnu Artist Zonë. V nej sa predstavia slovenskí umelci z oblasti hudby, dizajnu a výtvarného umenia. Okrem diskusií, ktoré budú moderovať Michael Szatmary a Stano Staško, sa diváci môžu tešiť na stand-up, špeciálne workshopy a originálnu fotografiu, ktorú im vyhotoví Citroën C3 jeho ConnectedCam Citroën®. Škoda Service budú rozdávať návštevníkom jednorazové alkoholové testery, ktoré sú certifikované do 0,8 promile.

GASTRO

Po náročnej noci ponúknu návštevníkom viacerí partneri výdatné raňajky. Rajo príde so zdravými raňajkovými balíčkami, ktoré si na ich webe môžu ľudia objednať do stanového mestečka. Liptov ponúkne ráno chlebík s bryndzovou nátierkou a cherry paradajkami, ale aj grilovaný pološtiepok, pareničky a korbáčiky. Lunter prinesie raňajky priamo do „spacáku“ v zostave kaše, pudingy a nátierky. V ich reštaurácii nájdete vegánske teplé jedlá a novinku – chrumkavé tofu so zemiakovým šalátom a hot dog s Lunter párkom. Raňajky bude rozdávať aj Bambino, ktoré sa postará aj o stravovanie našich brigádnikov. Okrem čapovanej tresky v rožku od Ryba Košice a Tresky priamo do stanu sa prvýkrát na Pohode predstaví aj Treskoslovenská mňambasáda. Novým gastropartnerom je aj Podravka. Tá ponúkne ochutnávku Ajvaru, kreatívne dielne a workshopy.

ZDRAVIE

Druhýkrát bude na Pohode Dr. Stan, v ktorom budú diskusie s lekármi na témy, ktoré si návštevníci sami vybrali v ankete. Okrem toho v ňom budú aj vyšetrenia – skríning na čistotu pľúc, meranie BMI, cukru v krvi, cholesterolu atď. V stane Curaproxu si môžete nacvičiť používanie dentálnych pomôcok a vo Family parku naučia deti správne čistiť zuby. Predstavia aj celkom nové farebné zubné pasty BE YOU, ktoré budú môcť ľudia otestovať v umývarkách, kde aj tento rok budú pasty zadarmo. K našim ekologickým aktivitám sa zapoja zberom kefiek, z ktorých vyrobia koše na separovaný odpad. Protetika pripraví cvičenie pre zdravé detské nôžky vo Family parku. Prinesú aj Skener s 3D zobrazením, ktorý poskytne rodičom informácie o zdraví nožičiek ich detí. Na Pohode bude opäť so svojim stánkom zameraným na zdravie a zdravý životný štýl aj VšZP. Ráno si pre návštevníkov pripravili jogu, poobede masáž chrbta a po slnečnom dni kontrolu znamienok.

MÓDA A KOZMETIKA

Premiéru na Pohode zažije Lindex. V ich stane bude diskusia a workshop na tému udržateľná móda a zero waste v móda. V rámci workshopu Upcycling si budú môcť návštevníci vyrobiť zo starých džínsov nové. Bude tu aj limitovaná kolekcia udržateľnej módy by Koláčová pre Ligu proti rakovine a workshop o módnom blogovaní a Instagrame s Nikol Moravcovou. Maľované tričká, tašky alebo látkové vejáre si môžete vyrobiť pri stane Slovlaku. DIXI vyzdobí účesy návštevníčok vlasovými ozdobami a tapisériami, ktoré budú inšpirované vzormi a farbami slovenských regiónov. Aj tento rok vybaví sprchy špeciálnou pohodovou edíciou sprchových gélov DIXI s čajovníkom. Do Family parku dodajú kozmetiku DIXI Baby. Na Pohodu si nemusíte baliť ani kozmetiku. V stane Dermacolu zoženiete dlhotrvajúci rúž, farebný lak na nechty, ale aj osviežujúci telový sprej či kozmetiku pre pánov. O dokonalé líčenie sa tu postará profesionálny vizážista. Detskú kozmetiku a produkty dodá do detského parku dm-ka. Daylong umiestni dávkovače s opaľovacím krémom v celom areáli a o zdravie pokožky sa postarajú aj ich slnečné hliadky. Pre dámy bude sampling obrúskov na intímnu hygienu značky Saforelle. O pohodu žien sa postará aj Tampax, v ktorého stánku nájdu tampóny a hygienické vložky.

INŠTITÚCIE

EURES poskytne záujemcom informácie o práci, vzdelávaní a dobrovoľníctve v zahraničí a náučno-zábavné vedomostné kvízy o Európskej únii. Rádioaktivitu si môžete zmerať v stánku SNUS. Okrem toho tu vysvetlia fungovanie jadrovej elektrárne. Ako dobre spolunažívať či riešiť konflikty so susedmi a vyťažiť zo života v bytovke maximum naučí Združenie pre lepšiu správu bytových domov. Hliadky Prvej stavebnej sporiteľne pomôžu vo štvrtok návštevníkom so stavbou stanu. Vyšší komfort ubytovania nájdu návštevníci opäť v rámci PSS FOX village.

TURIZMUS

Info point a straty a nálezy zabezpečí v svojom stánku opäť Mesto Trenčín. Poskytnú vám tu aj aktuálne informácie o kyvadlovej a prímestskej doprave či o meste. Považie môžete spoznať v stánku Regiónu Trenčín a o hlavnom meste a okolí bude informovať Turizmus regiónu Bratislava. V ich stánku si budete môcť zahrať hru escape room s názvom „Tajomstvo vínnej pivnice“. Czech Tourism vystaví fotografie J. Stretia pri príležitosti stého výročia vzniku Československa.

Produkčná časť festivalu nájde technickú prvú pomoc v stanoch camp manažérov. Lepidlá, tmely a zaisťovače na lepenie topánok, stanov či okuliarov poskytne Slovcem. Pohodu, jej pracovníkov i návštevníkov poistí Union. Ich anjeli strážni budú osobne dohliadať na pohodlie návštevníkov. O správu našich serverov a hosting sa celoročne stará Bonet. Viac sa už dočítate na našom webe www.pohodafestival.sk, ktorý pre nás spolu s celou vizuálnou identitou Pohody 2018 pripravili naši priatelia zo štúdia Milk.