POHODU zaradili medzi najlepšie festivaly sveta

Bratislava 28. mája - Do svojho výberu nás zaradil britský hudobný portál Gigwise, belgický kultúrny portál pre mladých Humo a francúzsky Mixmag zverejnil článok s názvom 5 dôvodov, prečo je Pohoda jedným z najlepších festivalov v Európe. Stalo sa tak len pár týždňov po tom, keď sa Pohoda ocitla vo výberoch denníkov The Guardian, The Telegraph a Metro či v reporte britského hudobného portálu The 405. Ešte viac ako samotné zaradenia do týchto zoznamov nás tešia dôvody, pre ktoré sa v nich Pohoda ocitá – nekompromisný line-up, špičkové služby, skvelá organizácia a atmosféra a hlavne fantastickí a priateľskí návštevníci.



GIGWISE (GB) – Najlepšie hudobné festivaly sveta pre rok 2018

„Solídna všestranná – v balíku stredoeurópskych stredne veľkých festivalov – Pohoda, ktorej názvov je voľne preložiteľný ako blaho. Tento rok privíta veľké mená od St. Vincet po The Chemical Brothers, od Ziggyho Marleyho po Glass Animals či našich milovaných Everything Everything a Blossoms. Aktuálne získali ocenenie za udržateľnosť (EFA), čo vždy poteší. Berúc do úvahy premyslený a rozmanitý divadelný i podnetný sprievodný program, spoľahlivé teplé počasie, priateľskú atmosféru, uvoľnenú náladu či skvelú cenu miestneho piva ani nedokážeme slovami dostatočne odporučiť tento festival. Príďte! Stanujte! Stretnite ľudí! Užívajte!"





HUMO (BG) – Šesť európskych hudobných festivalov, ktoré musíte poznať

Pohoda Festival: Slovenská verzia Rock Werchter (akurát lacnejšia) (5. - 7. júl)• Kde? Na vojenskom letisku v malebnom mestečku Trenčín obklopenom slovenskými horami.• Prečo? Pohoda je už vyše dve dekády skutočným pojmom v krajine. Najväčší slovenský festival sa vyprofiloval ako priateľský k prírode a cenovo dostupný. Za tri dni zaplatíte len 99 € a svieže miestne pivo vás vyjde na menej než 2 eurá, nazdravie! Aj sprievodný program je skutočnou lahôdkou. Čo by ste povedali na silent disco alebo lekciu jógy v starom školskom autobuse?• A čo line-up? Fajnový ako najlepšie belgické čokoládky. Pohoda tento rok oznámila mená ako The Chemical Brothers, St. Vincent, Ride, Glass Animals, BadBadNotGood, Calexico, Dälek a množstvo slovenských pokladov.





MIXMAG (FR) – Päť dôvodov, ktoré robia z Pohody jeden z najlepších festivalov v Európe

Posledné dva roky v rade bola Pohoda nominovaná v rámci European Festival Awards v kategórii najlepší line-up. Aj tento rok, ako už býva zvykom, sa v programe nachádza niekoľko zaujímavých mien: The Chemical Brothers, Jamie Cullum, St. Vincent, LP, Ziggy Marley, Glass Animals, Jessie Ware, Danny Brown, Little Dragon, SOJA, Rodriguez, Aurora a géniovia klasickej hudby Kronos Quartet. Na Pohode nájdete alternatívnu hudbu, indie, elektroniku, jazz, world music a punk popri klasickej hudbe.Predstavte si, že sedíte s priateľmi v tráve, počúvate obľúbenú hudbu, máte v ruke pivo (vo vratnom pohári). Deň snov, počas ktorého hudba dotvára celkovú scenériu so Západnými Karpatmi. Priamo z festivalu máte úžasný výhľad na Trenčiansky hrad, ktorý stojí za návštevu či už pred festivalom, alebo po ňom. Slovensko však ponúka ešte oveľa viac: prírodu Vysokých Tatier, Slovenský raj, jaskyne, ktoré vyrážajú dych či malebné historické mestečká ako Banská Štiavnica, Levoča alebo Bardejov, ktoré sú zapísané v zozname UNESCO.Pozrime sa bližšie na ceny Pohody: 99 euro za vstupenku na tri dni, bezplatné stanovanie, sprchy, splachovacie toalety, 1,60 € za pollitrové pivo v roku 2017, nabíjačkárne, ktoré sú zadarmo a množstvo stánkov s chutným jedlom za naozaj nízke ceny. Pohoda je oveľa lacnejšia ako väčšina francúzskych festivalov, aj keď do celkových nákladov zarátate náklady na cestovanie.Na Pohode vám nikdy nie je pritesno, koná sa totiž na priestrannom letisku s limitovanou kapacitou 30 000 návštevníkov a s dostatkom priestoru pre všetkých. Nemusíte vyraziť o pol hodinu skôr na koncert svojho obľúbeného interpreta. Všade je dosť miesta, a to aj keď prídete 5 minút pred samotnou show. Pohoda je tiež veľmi príjemným festivalom, ktorý je vhodný pre rodiny s deťmi s oddeleným stanovým mestečkom. Festivaloví návštevníci sú milí a priateľskí: vo veku od 0 do 99 rokov si všetci spoločne užívajú festival.Podľa European Festival Awards je Pohoda najekologickejším festivalom v Európe. Je v povahe podujatia chrániť prostredie, v ktorom sa koná. Nielen organizačný tím, ale aj návštevníci sa správajú k životnému prostrediu zodpovedne a to aj mimo festivalového areálu. Zelené riešenia pre rok 2018: kompostovateľné riady, ktoré sa kompostujú priamo na mieste, mobilná solárna elektráreň a solárne osvetlenie, špeciálne vlaky, vratné poháre, separačné stanice na odpad a ekologický merch.Vidíme sa 5.až 7. júla s Helenou Hauff, Dannym Brownom a The Chemical Brothers.Event nájdete tu • THE GUARDIAN: www.theguardian.com/travel/2018/apr/06/10-best-music-festivals-europe-probably-never-heard-of • THE TELEGRAPH: www.telegraph.co.uk/travel/festivals-and-events/europe-best-summer-music-festivals • METRO: www.metro.news/get-down-and-dirty-this-summers-top-ten-european-festivals/1018305 • THE 405: www.thefourohfive.com/music/article/five-reasons-why-you-must-not-miss-pohoda-in-2018-152