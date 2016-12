Pohostinstvá v bratislavskej Rači budú 5 dní v týždni zatvárať o 22.00

Ilustračná snímka Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. decembra (TASR) – Pohostinstvá v bratislavskej mestskej časti Rača budú môcť byť od apríla 2017 otvorené od nedele do štvrtka maximálne od 8.00 do 22.00 h. V piatky a soboty môžu mať otvorené až do polnoci. Tanečné zábavy či diskotéky budú mať maximálne prevádzkové hodiny v piatky a soboty od 10.00 h do polnoci. Rozhodli o tom račianski miestni poslanci, ktorí na svojom decembrovom rokovaní prijali nové všeobecné záväzné nariadenia (VZN) k pravidlám času predaja v obchode a času prevádzky služieb.Letné a záhradné terasy budú mať podľa nových pravidiel povolenú prevádzku každoročne od 1. apríla do 31. októbra, v pondelky až nedele od 10.00 do 22.00 h.priblížila pre TASR hovorkyňa starostu Rače Eva Miklánková.Bez akýchkoľvek časových obmedzení prevádzkových hodín budú fungovať čerpacie stanice, ubytovacie zariadenia, bary nachádzajúce sa na podzemných podlažiach (pivnice), lekárne aj veterinárne služby. Rovnako bez časových obmedzení môžu fungovať podniky pre uzatvorenú spoločnosť na objednávku, s neverejnou hudobnou produkciou (svadba, krst, promócia, stužková, ples, hody či firemná akcia).Obchodné prevádzky – predajne môžu mať od apríla budúceho roka prevádzkové hodiny od pondelka do nedele od 6.00 do polnoci. "Prevádzkovatelia niektorých podnikov poslali síce pripomienky na predĺženie navrhovanej otváracej doby, žiaden z poslancov si však ich návrh neosvojil a tak bolo nové VZN prijaté v uvedenom znení," podotkla Miklánková.