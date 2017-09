Pohotovostné lekárne majú byť po novom v každom okrese povinne

Ilustračné fotoFoto: TASR/Milan Kapusta Ilustračné fotoFoto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. septembra (TASR) - V každom okrese má po novom fungovať minimálne jedna pohotovostná lekáreň. Otvorená má byť do 23.00 h. Navrhuje to ministerstvo zdravotníctva v novele zákona o liekoch, ktorá je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Lekárne tak majú byť k dispozícii tak dlho, ako budú otvorené ambulantné pohotovosti.skonštatoval po dnešnom rokovaní vlády šéf rezortu Tomáš Drucker (nominant Smer-SD). Ministerstvo chce podľa jeho slov takto vyriešiť problém, na ktorý ľudia dlhodobo upozorňujú.upozornil.Ministerstvo tak nadväzuje aj na pripravované zmeny vo fungovaní ambulantných pohotovostí, ktoré budú po novom rovnako fungovať v každom okrese a do 23.00 h.zhrnul Drucker.Legislatívna zmena upravuje aj zriaďovanie verejných lekární či emergentný systém výdaja liekov. Novela zákona by v prípade súhlasného stanoviska vlády, parlamentu a prezidenta mala platiť od marca 2018.