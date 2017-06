Pohreb Helmuta Kohla: Nemecké zástavy v sobotu stiahnu na pol žrde

Kvety a fotografia pred domom bývalého nemeckého spolkového kancelára Helmuta Kohla, ktorý zomrel v piatok 16. júna 2017 vo veku 87 rokov, v Oggersheime 19. júna 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 26. júna (TASR) - Zástavy v Nemecku stiahnu v sobotu na pol žrde pri príležitosti pohrebu bývalého dlhoročného spolkového kancelára Helmuta Kohla, ktorý zomrel 16. júna vo veku 87 rokov. Oznámilo to dnes na Twitteri nemecké ministerstvo vnútra.Politický odkaz Kohla, ktorý sa výraznou mierou zaslúžil o znovuzjednotenie Nemecka, pripomenú v sobotu najskôr počas smútočného obradu na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu, kde by podľa očakávaní mala s príhovorom na jeho počesť vystúpiť okrem iných aj súčasná nemecká kancelárka Angela Merkelová.Kohlovu rakvu potom prevezú vrtuľníkom a loďou do mesta Speyer na Rýne, kde ho pochovajú po súkromnom smútočnom obrade prístupnom iba jeho rodine a priateľom.Kohl viedol Nemecko počas procesu opätovného zjednotenia v roku 1990 po páde Berlínskeho múru. Kancelárom bol v rokoch 1982-1998, najskôr v Západnom Nemecku a potom v zjednotenej krajine. Je taktiež považovaný za kľúčovú osobnosť európskej integrácie v povojnovom období.