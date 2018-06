Pohrebná rozlúčka s Filipíncom H. Acordom bude v sobotu v Bratislave

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 7. júna (TASR) - Pohrebná rozlúčka s Filipíncom sa uskutoční v sobotu 9. júna o 13.00 h v Kostole sv. Ladislava v Bratislave, kam zosnulý Henry Acorda chodieval na sväté omše do spoločenstva anglicky hovoriacich veriacich. Rakva bude neskôr prevezená do jeho vlasti. TASR o tom informovala Konferencia biskupov Slovenska.O vedenie pohrebných obradov arcibiskup Stanislav Zvolenský požiadal otca Benjamína Kosnáča, ktorý sa v Bratislave stará o anglicky hovoriacich katolíkov.Zvolenský na stretnutí s najbližšími príbuznými Henryho Acordu vyjadril hlbokú účasť na bolesti rodiny.podotkol bratislavský arcibiskup. Ako doplnil, ide o pokorných, tichých a láskavých kresťanov, ktorí s bolesťou, ale bez nenávisti či túžby po pomste nesú túto tragédiu.povedal Zvolenský.Počas dní do pohrebu sa spoločenstvo filipínskych katolíkov stretáva vždy o 18.00 h na mieste, kde Filipínec zomrel, aby sa za neho modlili ruženec.dodal Zvolenský.Dvadsaťosemročný Juraj H. z okresu Dunajská Streda mal v sobotu 26. mája nadránom napadnúť na Obchodnej ulici v Bratislave Filipínca, ktorý sa snažil zabrániť obťažovaniu dvoch žien. Filipínec následkom zranení podľahol vo štvrtok 31. mája v ružinovskej nemocnici.