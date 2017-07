Pohroma v Nemecku: Zrazený diviak ju spôsobil na diaľnici

Ilustračná snímka.. Foto: FOTO TASR - Milan Kapusta Foto: FOTO TASR - Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 23. júla (TASR) - Až tri dopravné nehody so štyrmi zranenými - z toho dvoma vážne - spôsobil v noci nadnes na diaľnici v juhozápadnom Nemecku jeden jediný diviak. S odvolaním sa na policajné zdroje o tom píše agentúra DPA.Zviera zrazil automobil na ceste neďaleko mesta Insheim, spolková krajina Porýnie-Falcko. Zakrátko do porazeného diviaka narazilo ďalšie auto, ktoré pri tejto havárii poškodilo bok iného vozidla.Najvážnejšou nehodou však bola zrážka tretia, keď 22-ročný vodič zbadal mŕtvolu diviaka príliš neskoro a prudko stočil doprava, na čo auto vyšlo z vozovky a skotúľalo sa dolu brehom.Šofér a 21-ročný cestujúci sediaci na prednom sedadle vyviazli len s menšími zraneniami, ale dve osoby na zadných sedadlách - vo veku 19 a 24 rokov - utrpeli zranenia ťažšie a museli ich previezť do nemocnice.Dobre urastené samce diviaka môžu vážiť až do 250 kilogramov. A aj napriek tomu, že diviaky patria v Nemecku medzi bežne sa vyskytujúce zvieratá, sú to plaché nočné stvorenia a stretnúť ich vo voľnej prírode možno len zriedka.