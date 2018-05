Pohyb akciových indexov európskych búrz bol v utorok minimálny

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 15. mája (TASR) - Dax, hlavný index nemeckej akciovej burzy, sa druhý deň vzďaľuje od dôležitej psychologickej hranice 13.000 bodov smerom dolu. V utorok klesol o 0,06 % na 12.970,04 bodu.V utorok smerovanie burzy určovali štvrťročné bilancie hospodárskych výsledkov. Dochádzalo na nej k silným výkyvom jednotlivých titulov, čo vysvetľuje, prečo bol denný pokles hlavného indexu minimálny. Citeľne klesli akcie spoločností Thyssenkrupp (mínus 6,45 %) a Merck (mínus 6,28 %). Akcie finančného koncernu Allianz a Commerzbank išli zreteľne opačným smerom.O 1 % vzrástli akcie Allianzu. Ich relatívne slabý prírastok ovplyvnili živelné katastrofy v prvej štvrtine roka. Akcie Commerzbank vzrástli o solídnych 3,87 %. Banka by mala pokračovať v dobrom raste celý tento rok, čo by sa nakoniec prejavilo v tom, že za rok 2018 by po dlhšej prestávke konečne vyplácala akcionárom dividendy.Mierne posilnil aj hlavný francúzsky akciový index CAC a britský index FTSE 100.