Pohyb cien ropy bol minimálny, cena Brentu sa udržala nad 54 USD/barel

Tokio 13. septembra (TASR) - Ceny ropy sa vyvíjali rôznymi smermi, keď správa Amerického ropného inštitútu (API) poukázala na výraznejší rast zásob ropy v USA, než sa očakávalo. Pôvodne na trhy pôsobili informácie Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), že produkcia ropy v štátoch OPEC v auguste klesla a navyše, dopyt po nej bude v budúcom roku vyšší, než sa čakalo. To tlačilo ceny ropy nahor.Podľa API sa zásoby ropy v Spojených štátoch v týždni do 8. septembra zvýšili o 6,2 milióna barelov (1 barel = 159 litrov). To je v porovnaní s odhadmi analytikov zhruba dvojnásobný rast. Analytici očakávali, že zásoby ropy sa zvýšia o 3,2 milióna barelov.Trhy teraz čakajú na dnešné kľúčové informácie o vývoji zásob ropy v USA, ktoré zverejní americké ministerstvo energetiky. Jeho správa sa očakáva popoludní.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri klesla do 7.23 h SELČ o 13 centov (0,24 %) na 54,14 USD (45,37 eura) za barel. Predchádzajúce obchodovanie uzatvorila rastom o 0,8 %. Cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom zaznamenala rast o 2 centy (0,04 %) na 48,25 USD/barel. Na záver predchádzajúceho obchodovania vzrástla o 0,3 %.