POHYBOM KU ZDRAVIU: Kvalitu života máme vo svojich rukách.

Bratislava 10. mája (TASR) - Telesná aktivita, cvičenie a šport znižuje významným spôsobom riziko závažných chronických chorôb.pripomína pri príležitosti svetového dňa Pohybom ku zdraviu lekár Peter Minárik.Poznamenal, že pre mnohých bude možno k počudovaniu, že šport chráni aj pred zhubnými nádormi.vysvetlil Minárik. Nie je nutné, aby to bol šport náročný.Aj ľahký poklus dokáže podľa trénera Maroša Krivosudského zvýšiť hladinu dopamínu.vysvetlil kondičný tréner. Na začiatok stačí napríklad vybehnúť domov po schodoch, ísť do obchodu pešo, dať si ráno desaťminútový strečing alebo ísť na výlet do lesa.Svetový deň - Pohybom ku zdraviu vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v roku 2002. Tento deň je jednou z iniciatív, ktorej úlohou je upozorniť na rastúci problém chronických ochorení, ktorým sa dá predchádzať aktívnym spôsobom života. Nedostatočná fyzická aktivita najčastejšie v kombinácii s nesprávnou výživou sa spolupodieľa na vzniku chronických ochorení, ako sú ochorenia srdcovocievne, onkologické, metabolické, respiračné či ochorenia pohybového aparátu.