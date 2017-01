Poistenci pomohli odhaliť lekárov, ktorí si vyúčtovali fiktívne úkony

Ilustračné foto. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 28. januára (TASR) - Poistenci pomohli odhaliť ďalšie podvody pri fakturovaní zdravotnej starostlivosti. Zdravotná poisťovňa Dôvera vďaka nim prišla na fiktívne výkony, ktoré fakturoval vranovský psychiater či popradský otorinolaryngológ. "" povedal riaditeľ poisťovne Martin Kultan.Ľudia takto odhalili aj vranovského psychiatra, ktorý si fakturoval výkony, hoci poistenci žiadne vyšetrenia ani terapiu neabsolvovali. Fiktívne vyšetrenia poskytoval aj príbuzným. Dôvera preto v najbližších dňoch podá trestné oznámenie, avizoval Kultan. Podozrieva ho zo spáchania trestného činu podvodu so škodou vo väčšom rozsahu, za čo hrozí päťročné väzenie. Škoda sa zatiaľ vyšplhala na 3000 eur. Negatívnu skúsenosť s lekárom mala Dôvera aj v minulosti.Aj popradský lekár so špecializáciou ORL bol pre ňu "". Aj v tomto prípade viacerí poistenci potvrdili, že žiadnu zdravotnú starostlivosť od tohto lekára nedostali. Škoda zatiaľ dosiahla 900 eur. Aj v tomto prípade sa pripravuje trestné oznámenie. Lekára podozrievajú zo spáchania trestného činu podvodu, za ktorý môže hroziť dvojročný trest väzenia.S oboma lekármi mala Dôvera už zlé skúsenosti. Ako vysvetľuje Kultan, pokiaľ by sa mala ohroziť dostupnosť zdravotnej starostlivosti v regióne, postupuje sa systémom "" karty. Pokiaľ však ide o závažné zistenia, lekári o zmluvu prídu. Verí, že situácia sa zlepší s elektronizáciou zdravotníctva.Poistenci pomáhajú odhaľovať nekalé konanie vďaka kontrole svojich účtov. Vo výpise z osobného účtu nájde poistenec podrobné informácie o zdravotnej starostlivosti, ktorú za neho poisťovňa uhradila. Podľa zákona môže o výpis požiadať každý. Na jeho získanie však ľudia čoraz častejšie využívajú bezplatné elektronické služby, ktoré svojim klientom ponúkajú všetky tri zdravotné poisťovne.