Poisťovňa Generali eviduje škody po búrkach za viac ako 90.000 eur

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. júla (TASR) - Poisťovne evidujú hlásenia škôd, ktoré ľuďom vznikli po silných búrkach, ktoré sa prehnali Slovenskom. Poisťovňa Generali zaznamenala najvyššiu škodu v hodnote 15.000 eur.skonštatoval v správe pre médiá vrchný riaditeľ Úseku kontaktného centra poisťovne Generali Jaroslav Hanzlík.Najviac škôd eviduje poisťovňa na východe Slovenska, a to v Prešovskom a Košickom kraji. Väčšinu z nich spôsobil silný vietor, dážď a krupobitie. Krúpy poškodili viaceré autá, silný vietor strhol niekoľko striech.priblížil Hanzlík.Na preplatenie škôd, ktoré spôsobia búrky, je potrebné mať uzatvorené poistenie nehnuteľnosti a domácnosti. Dôležité je mať poistené živelné riziká, a to vrátane víchrice a krupobitia. Škody na budovách sa kryjú z poistenia nehnuteľnosti, škody na zariadení, nábytku, spotrebičoch či oblečení zasa z poistenia domácnosti. Ak voda či vietor poškodia auto, tieto škody poisťovňa preplatí z havarijného poistenia.Poisťovňa Generali klientom odporúča, že ak je to možné, mali by po poistnej udalosti s odstraňovaním následkov alebo opravou počkať do obhliadky. Samozrejme, ak je z hygienických alebo bezpečnostných dôvodov nevyhnutné začať s odstraňovaním škôd skôr, ľudia to môžu urobiť. V takom prípade je však potrebné si poistnú udalosť zdokumentovať. Poisťovni postačia aj fotky odfotené na telefóne.Klienti majú pritom niekoľko možností, ako poistné udalosti nahlásiť. Mali by tak urobiť bezodkladne prostredníctvom on-line formulára na webstránke poisťovne, telefonicky, poštou alebo osobne na pobočke.