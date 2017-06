Poisťovne a pacienti kritizujú dofinancovanie zdravotníctva

Ilustračné foto Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. júna (TASR) - Zdravotné poisťovne, lekári a pacienti sú nespokojní s 50 miliónmi eur, ktoré majú ísť koncom tohto roka do zdravotníctva. Je to podľa nich málo.Tvrdia, že systém je dlhodobo podfinancovaný, dočasné zvýšenie sadzby za poistencov štátu v posledných mesiacoch tohto roka nepovažujú za stabilné riešenie.povedal generálny riaditeľ poisťovne Dôvera Martin Kultan.Suma podľa Union ZP nenaplní očakávania ambulantného sektora ani platové povinnosti nemocníc. Dôvera si však napriek tomu myslí, že uvedené milióny systému pomôžu, viac peňazí podľa nej prichádza aj od ekonomicky aktívnych obyvateľov."Na deficit upozorňujeme dlhodobo," povedala Viktória Vasilenková, hovorkyňa štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP), ktorá musí pre vysokú minuloročnú stratu plniť ozdravný plán. K výške plánovaného dofinancovania sa však ešte nechce vyjadrovať, suma by mala byť jasná po daňovej prognóze na jeseň.S tvrdením Union ZP súhlasia i lekári. Asi 2000 ambulancií združených vo Zväze ambulantných poskytovateľov (ZAP) už pohrozili poisťovniam pre platby výpoveďami, chcú ich vyššie.Ambulancie združené v Asociácii súkromných lekárov o výpovediach zatiaľ verejne nehovoria. Jej šéf Marián Šóth však hovorí, že ak sa z týchto peňazí nedostane úmerný podiel aj do ambulantného sektora, tak to bude znamenať ďalšie zhoršenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti.povedal pre TASR Šóth. Sľúbené milióny by sa totiž do systému mali tento rok dostať cez zvýšenú sadzbu za poistencov štátu, posledné dva mesiace tohto roka by mala stúpnuť z 3,78 percenta na 4,73 percenta z vymeriavacieho základu.zdôraznila šéfka Asociácia na ochranu práv pacientov Mária Lévyová.