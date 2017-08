Poisťovne majú povinne zazmluvniť zariadenia sociálny služieb

Na snímke minister zdravotníctva Tomáš Drucker. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. augusta (TASR) - Zdravotné poisťovne majú od budúceho roka povinne zazmluvňovať zariadenia sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Povinné zmluvy navrhuje ministerstvo zdravotníctva v novele zákona o zdravotnej starostlivosti. Šéf rezortu Tomáš Drucker (nominant Smer-SD) avizoval, že poisťovne by si mali objednávať minimálne 10.000 postelí.Zdravotné poisťovne môžu zariadenia sociálnych služieb zazmluvňovať aj v súčasnosti, od júla 2014 im to umožnila novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Zdravotné poisťovne však povinnosť uzatvoriť zmluvy nedostali. Majú len možnosť, konkrétne môžu preplácať deväť ošetrovateľských výkonov. V praxi sa táto možnosť veľmi nevyužíva, čo pripustil aj Drucker.Rozsah doterajších výkonov podľa ministerstva nepostačuje na zabezpečenie dostatočnej ošetrovateľskej starostlivosti o ťažko odkázaného občana a vôbec nezohľadňuje potrebu vykonávania preventívnych ošetrovateľských postupov.skonštatoval Drucker. Dôraz treba podľa neho pri ošetrovateľskej starostlivosti klásť na prevenciu.povedal Drucker. Ak budú chcieť zariadenia zmluvy od zdravotných poisťovní získať, budú musieť požiadavky materiálno-technického aj personálneho vybavenia splniť. Cieľom je, aby odkázaní ľudia dostali lepšiu ošetrovateľskú starostlivosť ako doteraz.Zdravotné poisťovne majú na klientov zariadení platiť paušálne, a to 3,3 eura na osobu a deň. Ministerstvo odhaduje, že si to ročne vyžiada 18 miliónov eur, pričom suma má postupne narastať. Drucker chce potrebné prostriedky žiadať cez vyššiu platbu za poistencov štátu.