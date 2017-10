Poisťovne odhalili počas prepoisťovacej kampane viaceré nekalé nábory

Na snímke šéf štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne Miroslav Kočan Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 22. októbra (TASR) – Zdravotné poisťovne nahlásili počas tohtoročného prepoisťovacieho obdobia viaceré nekalé nábory ich klientov. Zaregistrovali ich v štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP) aj v súkromnej Union ZP. Súkromná Dôvera takýto problém nemala.Poistencom VšZP a Union ZP napríklad podvodníci tvrdili, že sa treba prepoistiť, pretože ich zdravotné poisťovne čoskoro zaniknú.povedala hovorkyňa VšZP Viktória Vasilenková. Ich klientov mali okrem iného informovať aj o tom, že niektoré zdravotnícke zaradenia by už nemali ošetrovať poistencov VšZP.vysvetlila hovorkyňa.povedala hovorkyňa najmenšej zdravotnej poisťovne na trhu Beáta Dupaľová Ksenzsighová. Informácia, ktorú podvodníci oznamovali ľuďom, je podľa nej nepravdivá. V Union ZP zaregistrovali celkovo dva podnety.Zmeniť zdravotnú poisťovňu je možné raz ročne, vždy najneskôr do konca septembra. Zmena sa akceptuje od 1. januára nasledujúceho roka. Výsledky prepoisťovacej kampane by mali byť známe v novembri, vyhodnocuje ich Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS).VšZP a Union ZP si chcú počkať na oficiálne čísla, priebežné výsledky prepoisťovania neprezradili. Dôvera už oznámila, že eviduje najväčší nárast počtu poistencov prichádzajúcich z iných ZP za ostatné roky. Podľa priebežných informácií mala prijať 80.000 prihlášok a odísť malo 33.000 poistencov. "Odchádza od nás výrazne menej ľudí než v predchádzajúcich rokoch," dodal PR špecialista Dôvery Matej Štepianský.